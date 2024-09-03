Як без хімії позбутися неприємного запаху в холодильнику

Іноді з холодильника, який прибирають порівняно рідше, аніж інші поверхні в оселі, починає линути неприємний запах. Та для його усунення не обов'язково використовувати хімічні засоби - адже існують прості на натуральні методи.
Про те, як усунути неприємний запах з холодильника без хімії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Насамперед необхідно з'ясувати, що саме є причиною неприємного запаху з холодильника. Зазвичай це відбувається через зіпсовані продукти та пролиту рідину.
Тому перегляньте їжу, викиньте протерміноване та зіпсоване, а потім протріть полиці вологою ганчіркою.
Для усунення дуже стійких запахів протріть внутрішню частину холодильника сумішшю з рівних частин води та білого оцту. Цей натуральний дезодорант допоможе позбутися стійких запахів.
Харчова сода - чудовий дезодорант, але з часом вона втрачає свою ефективність поглинання запахів, і є велика ймовірність, що ви міняєте її недостатньо часто.
Оскільки харчова сода поглинає молекули запаху в повітрі, переконайтеся, що вона знаходиться у вентильованому контейнері і що ви замінюєте її принаймні щомісяця.
Використана кавова гуща може допомогти поглинути запахи. Просто покладіть її в миску і залиште на кілька днів у холодильнику.
Зробіть паперові кульки з газетних сторінок, а потім викладіть їх на паперову тарілку. Також можна додати краплю кулінарної ванілі на кожну паперову кульку.
Поставте по тарілці з кулькою на кожну полицю в холодильнику та морозильній камері на кілька тижнів - вуглець у газетній фарбі допоможе поглинути неприємні запахи.
Подібно до харчової соди, активоване вугілля може поглинати запахи. Покладіть кілька шматочків у контейнер і залиште його в холодильнику.
Як усунути запах з холодильника (ілюстративне фото: Freepik)
Для усунення особливо сильних запахів у кожне відділення можна покласти по кілька пакетиків.
Цей продукт також може допомогти поглинути запахи з холодильника. Покладіть сирий овес у контейнер без кришки всередині холодильника, щоб дезодорувати прилад природним чином.
Використовуйте рушник, змочений лимонним соком, щоб протерти полиці після миття холодильника. Для максимального поглинання запахів можна залишити скибочки лимона в мисці в холодильнику на кілька годин або до тижня.
Покладіть апельсинові, лимонні або лаймові шкірки в холодильник, щоб додати аромату свіжості. Або ж можна використати цедру, присипавши нею поверхні.
Ваніль має приємний аромат, який може замаскувати неприємні пахощі холодильника. Нанесіть кілька крапель ванільного екстракту на ватний диск і залиште його в холодильнику для приємного аромату.
До речі, раніше ми писали про те, як швидко прибрати квартиру, коли гості вже на порозі.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Whirlpool, Real Simple, Martha Stewart.