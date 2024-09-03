Как без химии избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Иногда из холодильника, который убирают сравнительно реже, чем другие поверхности в доме, начинает исходить неприятный запах. Но для его устранения не обязательно использовать химические средства - ведь существуют простые натуральные методы.
О том, как устранить неприятный запах из холодильника без химии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Прежде всего, необходимо выяснить, что именно является причиной неприятного запаха из холодильника. Обычно это происходит из-за испорченных продуктов и пролитой жидкости.
Поэтому просмотрите еду, выбросьте просроченное и испорченное, а затем протрите полки влажной тряпкой.
Для устранения очень стойких запахов протрите внутреннюю часть холодильника смесью из равных частей воды и белого уксуса. Этот натуральный дезодорант поможет избавиться от стойких запахов.
Пищевая сода - отличный дезодорант, но со временем она теряет свою эффективность поглощения запахов, и есть большая вероятность, что вы меняете ее недостаточно часто.
Поскольку пищевая сода поглощает молекулы запаха в воздухе, убедитесь, что она находится в вентилируемом контейнере и что вы заменяете ее по крайней мере каждый месяц.
Используемая кофейная гуща может помочь поглотить запахи. Просто положите ее в миску и оставьте на несколько дней в холодильнике.
Сделайте бумажные шарики из газетных страниц, а затем выложите их на бумажную тарелку. Также можно добавить каплю кулинарной ванили на каждый бумажный шарик.
Поставьте по тарелке с шариком на каждую полку в холодильнике и морозильной камере на несколько недель - вещества в газетной краске помогут поглотить неприятные запахи.
Подобно пищевой соде, активированный уголь может поглощать запахи. Положите несколько кусочков в контейнер и оставьте его в холодильнике.
Как устранить запах из холодильника (иллюстративное фото: Freepik)
Для устранения особо сильных запахов в каждое отделение можно положить несколько пакетиков.
Этот продукт также может помочь поглотить запахи из холодильника. Положите сырой овес в контейнер без крышки внутри холодильника, чтобы естественным образом дезодорировать прибор.
Используйте полотенце, смоченное лимонным соком, чтобы протереть полки после мытья холодильника. Для максимального поглощения запахов можно оставить ломтики лимона в миске в холодильнике на несколько часов или до недели.
Положите апельсиновые, лимонные или лаймовые шкурки в холодильник, чтобы добавить аромат свежести. Или можно использовать цедру, присыпав ею поверхности.
Ваниль имеет приятный аромат, который может замаскировать неприятные запахи холодильника. Нанесите несколько капель ванильного экстракта на ватный диск и оставьте в холодильнике для приятного аромата.
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При написании материала использовались следующие источники: Whirlpool, Real Simple, Martha Stewart.