Как без химии избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Перебрать холодильник

Прежде всего, необходимо выяснить, что именно является причиной неприятного запаха из холодильника. Обычно это происходит из-за испорченных продуктов и пролитой жидкости.

Поэтому просмотрите еду, выбросьте просроченное и испорченное, а затем протрите полки влажной тряпкой.

Протереть уксусом

Для устранения очень стойких запахов протрите внутреннюю часть холодильника смесью из равных частей воды и белого уксуса. Этот натуральный дезодорант поможет избавиться от стойких запахов.

Поставить коробочку с содой

Пищевая сода - отличный дезодорант, но со временем она теряет свою эффективность поглощения запахов, и есть большая вероятность, что вы меняете ее недостаточно часто.

Поскольку пищевая сода поглощает молекулы запаха в воздухе, убедитесь, что она находится в вентилируемом контейнере и что вы заменяете ее по крайней мере каждый месяц.

Использовать кофейную гущу

Используемая кофейная гуща может помочь поглотить запахи. Просто положите ее в миску и оставьте на несколько дней в холодильнике.

Положить газеты

Сделайте бумажные шарики из газетных страниц, а затем выложите их на бумажную тарелку. Также можно добавить каплю кулинарной ванили на каждый бумажный шарик.

Поставьте по тарелке с шариком на каждую полку в холодильнике и морозильной камере на несколько недель - вещества в газетной краске помогут поглотить неприятные запахи.

Заморозить уголь

Подобно пищевой соде, активированный уголь может поглощать запахи. Положите несколько кусочков в контейнер и оставьте его в холодильнике.

Как устранить запах из холодильника (иллюстративное фото: Freepik)

Для устранения особо сильных запахов в каждое отделение можно положить несколько пакетиков.

Положить овес

Этот продукт также может помочь поглотить запахи из холодильника. Положите сырой овес в контейнер без крышки внутри холодильника, чтобы естественным образом дезодорировать прибор.

Протереть лимонным соком

Используйте полотенце, смоченное лимонным соком, чтобы протереть полки после мытья холодильника. Для максимального поглощения запахов можно оставить ломтики лимона в миске в холодильнике на несколько часов или до недели.

Посыпать полки холодильника цедрой

Положите апельсиновые, лимонные или лаймовые шкурки в холодильник, чтобы добавить аромат свежести. Или можно использовать цедру, присыпав ею поверхности.

Добавить ваниль

Ваниль имеет приятный аромат, который может замаскировать неприятные запахи холодильника. Нанесите несколько капель ванильного экстракта на ватный диск и оставьте в холодильнике для приятного аромата.