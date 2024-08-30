Як швидко прибрати квартиру, коли гості вже на порозі: 10 дієвих лайфхаків

Гості вже на підході, а в оселі страшенний безлад, який терміново треба прибрати? Це завдання здається неможливим, проте існують способи, як прибрати швидко і зберегти сили на дружні посиденьки.

Поставте таймер

Коли ви знаєте, що ваші гості вже в дорозі, ви захочете бути впевненими, що не зустрінете їх з пилососом або шваброю.

Тож встановіть собі таймер до приходу гостей, та таймери для прибирання кожної потрібної кімнати, щоб убезпечити себе від будь-яких не надто приємних ситуацій, пов'язаних з прибиранням.

Починайте з того, що привертає найбільше уваги

Не варто гаяти дорогоцінний час, намагаючись відполірувати всі поверхні і почистити всі шпаринки. До того ж навряд гості заглядатимуть в вашу шафу або під холодильник - тож зосередьте увагу на найбільш видимих поверхнях.

Приберіть декор

Маєте купу статуеток, які припали пилом? Один з варіантів - провести по ним піпідастром, пухнастою щіткою на тримачі.

Проте, якщо рятівної щітки немає, краще не витрачати час на миття чи прибирання, а обережно переставити пам'ятні речі в шафу.

Приготуйте набір для чищення заздалегідь

Це вимагає невеликої підготовки завчасно, але вона матиме сенс в довгостроковій перспективі. Створіть у себе вдома набір для прибирання або станцію для прибирання і тримайте все під рукою.

Коли ви знаєте, що вам потрібно терміново прибрати та витерти пил, ви можете взяти свій набір і негайно братися за роботу, не витрачаючи часу на пошуки правильного рішення для конкретного завдання.

Прибирайте в "головних" кімнатах

Ставтеся до прибирання методично і дезінфікуйте свою оселю, використовуючи логічний процес. Прибирайте кімнату за кімнатою, починаючи з найбільш часто використовуваних приміщень (і місць, які відвідують ваші гості), таких як вітальня, їдальня, кухня і, звичайно ж, ванна кімната.

Протріть скляні та глянцеві поверхні

Щоб ваша оселя виглядала чистою, охайною та доглянутою, вам потрібно зосередитися на тих ділянках, які справляють найбільший вплив.

Особливо важливими є скляні поверхні, наприклад, ключові вікна, дзеркала та шафки у ванній кімнаті, а також поверхні на кухні (стільниці, дверцята шаф та плита/духовка) - або хоча б протріть забруднені ділянки

Закиньте всю брудну білизну в пральну машину

Переходячи з кімнати в кімнату, несіть із собою мішок для прання, щоб зібрати речі з одягу чи текстилю, які потребують прання. Дійшовши до ванної, закиньте все це в машину і запустіть цикл.

Якщо ваша пральна та сушильна машини знаходяться у загальній зоні будинку або дуже шумні, залиште речі всередині, але не запускайте цикл, доки не підуть гості.

Протріть важливі поверхні в ванній

Ванна кімната - це, певно, найголовніше місце у вашому домі. Якщо в ній неприємно пахне, вона виглядає брудною чи непривітною, це може справити враження антисанітарії.

Тож протріть фурнітуру, приберіть захаращеність і, звісно, не забудьте вимити унітаз. Також повісьте чисті рушники і переконайтеся, що мило не закінчилося.

Покладіть брудний посуд в посудомийну машину

Прибираючи квартиру чи будинок, не лише збирайте білизну, але прибирайте посуд, скляний посуд та інші кухонні дрібнички, які могли залишитись в кімнаті після сніданку чи обіду.

Поверніться на кухню, покладіть все це в посудомийну машину і запустіть цикл на випадок, якщо вам знадобляться якісь предмети.

Пропилососьте килими в останню чергу

Хоча більшість людей виконують це завдання першим, насправді краще почекати до останнього, оскільки ви, швидше за все, неодноразово тупцювали по своїй оселі, прибираючи сміття та інший безлад - що підіймало пил

Коли все буде на своїх місцях, візьміть пилосос і швиденько пропилососьте підлогу. Це буде вишенькою на торті, яка забезпечить затишок, тепло і, найголовніше, чистоту у вашій оселі.