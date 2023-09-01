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Як харчуватись восени, щоб бути здоровим: найважливіші правила від нутриціолога

П'ятниця 01 вересня 2023 16:14
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Як харчуватись восени, щоб бути здоровим: найважливіші правила від нутриціолога Яким має бути харчування восени (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Повноцінне харчування, збагачене необхідними нутрієнтами, здатне підтримати належний стан здоров'я. Особливо про раціон треба подбати восени, оскільки різноманітність свіжих овочів та продуктів поступово знижуватиметься, так само як і кількість вітаміну D, який ми влітку отримуємо від сонця.

Про це пише нутриціолог Анастасія Голобородько в Telegram.

Налягайте на овочі і фрукти

Осінь багата на овочі, зелень, фрукти, ягоди й коренеплоди. Але треба бути обережним із переїданням солодких плодів - інжиру, винограду, сухофруктів.

"Колись ці продукти радували нас одноразово під час короткого плодоношення, зараз ми навчилися їх зберігати та імпортувати. Полегшили собі до них доступ. Тому контролюйте дозу цукру, яку споживаєте з ними. Фрукт - хороший десерт після їжі, якщо ви здорові та тіло вже отримало нормальну порцію інших інгредієнтів. Або їжте фрукти за 15 хв до їжі, якщо не солодкі", - радить експерт.

Дбайте про надходження вітаміну D

Восени вітаміну D стає менше, бо зменшується кількість сонячних днів. Тому частіше вирушайте на прогулянку чи отримуйте цей вітамін з печінки тріски та яєць. Він міститься у рідких жовтках, тому готуйте яйця-пашот.

"Вітамін D є у сардинах, скумбрії, тунці. Трохи у грибах. Найбільше в шиїтаке, потім у лісових, і найменше у штучно вирощених грибах", - каже Голобородько.

Збагатіть раціон прянощами

Чим прохолодніше, тим більше додавайте стимулюючих прянощів: кмин, насіння кропу, гірчиця, імбир, кориця, кардамон, фенхель, лавр.

"Локальний акцент - листова зелень, різні види капусти, гарбуз, батат, гриби. Не забувайте про бобові - там вкрай необхідні білки та клітковина", - наголошує нутриціолог.

Дотримуйтесь правила "райдуги в тарілці"

Різноманітність - один із ключів до здорової їжі. Експерти часто радять дотримуватись правила "райдуги в тарілці" у раціоні для дітей. Але цей принцип харчування має стосуватися і дорослих. Тим паче, що осінь багата на урожай багатьох овочів та фруктів.

Як харчуватись восени, щоб бути здоровим: найважливіші правила від нутриціологаЩо найкраще їсти у вересні (фото: t.me/anagoloborodko)

Раніше ми писали про те, як правильно організувати здорове харчування.

Читайте також про те, яким має бути харчування школяра.

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