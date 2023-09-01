Як харчуватись восени, щоб бути здоровим: найважливіші правила від нутриціолога

Повноцінне харчування, збагачене необхідними нутрієнтами, здатне підтримати належний стан здоров'я. Особливо про раціон треба подбати восени, оскільки різноманітність свіжих овочів та продуктів поступово знижуватиметься, так само як і кількість вітаміну D, який ми влітку отримуємо від сонця.

Налягайте на овочі і фрукти

Осінь багата на овочі, зелень, фрукти, ягоди й коренеплоди. Але треба бути обережним із переїданням солодких плодів - інжиру, винограду, сухофруктів.

"Колись ці продукти радували нас одноразово під час короткого плодоношення, зараз ми навчилися їх зберігати та імпортувати. Полегшили собі до них доступ. Тому контролюйте дозу цукру, яку споживаєте з ними. Фрукт - хороший десерт після їжі, якщо ви здорові та тіло вже отримало нормальну порцію інших інгредієнтів. Або їжте фрукти за 15 хв до їжі, якщо не солодкі", - радить експерт.

Дбайте про надходження вітаміну D

Восени вітаміну D стає менше, бо зменшується кількість сонячних днів. Тому частіше вирушайте на прогулянку чи отримуйте цей вітамін з печінки тріски та яєць. Він міститься у рідких жовтках, тому готуйте яйця-пашот.

"Вітамін D є у сардинах, скумбрії, тунці. Трохи у грибах. Найбільше в шиїтаке, потім у лісових, і найменше у штучно вирощених грибах", - каже Голобородько.

Збагатіть раціон прянощами

Чим прохолодніше, тим більше додавайте стимулюючих прянощів: кмин, насіння кропу, гірчиця, імбир, кориця, кардамон, фенхель, лавр.

"Локальний акцент - листова зелень, різні види капусти, гарбуз, батат, гриби. Не забувайте про бобові - там вкрай необхідні білки та клітковина", - наголошує нутриціолог.

Дотримуйтесь правила "райдуги в тарілці"

Різноманітність - один із ключів до здорової їжі. Експерти часто радять дотримуватись правила "райдуги в тарілці" у раціоні для дітей. Але цей принцип харчування має стосуватися і дорослих. Тим паче, що осінь багата на урожай багатьох овочів та фруктів.

Що найкраще їсти у вересні (фото: t.me/anagoloborodko)