Как питаться осенью, чтобы быть здоровым: самые важные правила от нутрициолога

Полноценное питание, обогащенное необходимыми нутриентами, способно поддержать здоровье в хорошем состоянии. Особенно о рационе нужно позаботиться осенью, поскольку разнообразие свежих овощей и продуктов будет постепенно снижаться, так же как и количество витамина D, который мы летом получаем от солнца.

Налегайте на овощи и фрукты

Осень богата овощами, зеленью, фруктами, ягодами и корнеплодами. Но надо быть осторожным с перееданием сладких плодов - инжира, винограда, сухофруктов.

"Когда-то эти продукты радовали нас однократно во время короткого плодоношения, сейчас мы научились их хранить и импортировать. Облегчили себе к ним доступ. Поэтому контролируйте дозу сахара, которую употребляете с ними. Фрукт - хороший десерт после еды, если вы здоровы и тело уже получило нормальную порцию других ингредиентов. Либо ешьте фрукты за 15 минут до еды, если они не сладкие", - советует эксперт.

Заботьтесь о поступлении витамина D

Осенью витамина D становится меньше, так как уменьшается количество солнечных дней. Поэтому чаще отправляйтесь на прогулку или получайте этот витамин из печени трески и яиц. Он содержится в жидких желтках, поэтому готовьте яйца-пашот.

"Витамин D есть в сардинах, скумбрии, тунце. Немного в грибах. Больше всего в шиитаке, потом в лесных, и меньше всего в искусственно выращенных грибах", - говорит Голобородько.

Обогатите рацион пряностями

Чем прохладнее, тем больше добавляйте стимулирующих пряностей: тмин, семена укропа, горчица, имбирь, корица, кардамон, фенхель, лавр.

"Локальный акцент - листовая зелень, разные виды капусты, тыква, батат, грибы. Не забывайте о бобовых - там крайне необходимые белки и клетчатка", - отмечает нутрициолог.

Соблюдайте правила "радуги в тарелке"

Разнообразие - один из ключей к здоровой пище. Эксперты часто советуют соблюдать правила "радуги в тарелке" в рационе для детей. Но этот принцип питания должен относиться и к взрослым. Тем более, что осень щедрая на урожай овощей и фруктов.

Что лучше есть в сентябре (фото: t.me/anagoloborodko)