Батькам на замітку. Дієтолог назвав 7 принципів здорового раціону школярів

Збалансоване харчування забезпечує правильний розвиток дитини. Саме тому батьки мають подбати про здоровий раціон своєї малечі. Забезпечити його вдома дещо простіше, ніж організувати під час шкільного процесу.

Про, які харчові звички треба сформувати у школяра, розповів президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоровʼя МОЗ України Олег Швець, повідомляє МОЗ у Facebook .

Сформуйте здорові звички харчування у дитини

Графік приймання їжі має бути індивідуально підлаштованим під розклад дня дитини. Сніданок - протягом години після підйому, обід, один-два перекуси й вечеря - не пізніше двох годин перед нічним сном.

Заплануйте хоча б 20 хвилин для основних прийомів їжі. Не можна підганяти дитину під час їди - звичка їсти швидко, підвищує ризик набору зайвої ваги.

А неконтрольована кількість перекусів протягом дня може призводити до перевищення потреби у калоріях, особливо це стосується перекусів солодкими та солоними снеками.

Замініть водою всі інші напої

Солодка газована вода, холодний чай, сік, нектар, квас, компот містять доданий цукор та надмірну кількість калорій. Їхнє регулярне споживання спричинюють набір зайвої ваги та погіршення здоров’я зубів. А от звичайна вода або вода з газом є здоровішою та дешевшою альтернативою.

Какао може бути досить корисним вибором як напій для дітей. Але обов’язковою умовою для його споживання є мінімальне додавання цукру.

Вибирайте цілозернові продукти

Цілозерновий хліб, крекери й макаронні вироби з твердих сортів пшениці є набагато кращим вибором, ніж варіанти з борошна вищого ґатунку. У щоденне меню дитини чи підлітка варто включати різноманітні каші. Всі цілозернові продукти містять багато клітковини, важливі вітаміни та мінерали.

Популярним вибором є злакові сніданки. У цьому випадку треба звертати увагу на вміст солі та цукру у таких продуктах. Інакше надмірна їх кількість нівелює користь від поживних речовин цільного зерна.

У МОЗ радять дотримуватись 7 кроків, які вироблять здорові харчові звички у вашої дитини (фото: Facebook/МОЗ)

Подбайте про здорові перекуси

Найкраще для перекусів вибирати продукти, які не спричинюють швидкого підйому рівня цукру у крові із таким же швидким падінням та поверненням відчуття голоду.

Варто брати овочеву соломку (моркву, селеру), горіхи та насіння, які в цільному вигляді можуть пропонуватися дітям старше 5 років. А також несолодкі злакові батончики. А от споживання калорійних напоїв (включно із фруктовим соком) між прийомами їжі є небажаним.

Вибирайте фрукти і ягоди на десерт

Початок споживання солодощів дітьми у більш дорослому віці є важливим способом зменшення ризику набору ваги та появи карієсу зубів.

У старшому віці, у дошкільному та шкільному навчальному закладі дитині пропонуватимуть солодощі. А якщо ваші діти вже полюблять фруктові або ягідні десерти, то вони з високою ймовірністю робитимуть вибір на їхню користь.

Відмовтеся від харчового "сміття"

Не купуйте некорисні продукти й напої - так діти не будуть їх споживати, принаймні тоді, коли перебувають вдома.

Зменшити споживання такої їжі також можна, якщо її їсти тільки під час свят. Така практика може викликати критику, але вона все-таки обмежує регулярне споживання шкідливої їжі.

Заохочуйте рухову активність

Заняття будь-яким спортом, танцями дуже важливі для здоров’я дитини та майбутньої дорослої людини. Тому організуйте дітям відвідування спортивних гуртків і секцій. Вибирайте активні варіанти ігор. Рухливі конкурси є найкращим варіантом проведення часу у святкові дні.