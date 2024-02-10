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Як готувати старовинну українську страву горохляники: це неймовірно просто та смачно

Як готувати автентичну страву горохляники (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Горохляники - старовинна українська страва, хоча експерти кажуть, що вік її відносно "молодий", близько ста років. Ця страва була дуже популярна в 50-х роках минулого століття, а зараз горохвяники майже не готують. Але це чудова страва для сніданку чи вечері.

Як готувати старовинні горохляники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Amazing Ukraine.

Що вам знадобиться:

  • Горох - 1 склянка
  • Вода - 2 склянки
  • Борошно пшеничне - 5 ст. ложок
  • Кухонна сіль - 0.5 ч. ложки
  • Перець чорний мелений - 0.5 ч. ложки
  • Петрушка сушена - 1 ч. ложка
  • Соняшникова олія - 100 мл
  • Куряче яйце - 1 шт.
  • Сухарі панірувальні - 5 ст. ложок
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно зварити горох. Горох промиваємо і заливаємо холодною проточною водою, бажано на ніч. Води для замочування потрібно стільки, щоб вона покривала горох на один сантиметр. 

Промиваємо горох вдруге, воду зливаємо, додаємо чисту воду з розрахунку 1 до 2. Можна додати м'ясний бульйон.

Ставимо каструлю на середній вогонь, доводимо до закипання, потім вогонь зменшуємо, горохову кашу солимо до свого смаку. Коли горох буде варитися, регулярно помішувати його.

Готуємо до розварювання гороху і випаровування рідини. Якщо вона випаровується раніше, додаємо ще трохи, поки горох повністю не розвариться і не перестане хрустіти.

Якщо необхідно приминаємо горох товкачем до пюреобразной маси. Потрібно щоб горох повністю охолов.

У двох столових ложках олії на сковороді обсмажуємо очищену від лушпиння і нарізану дрібно цибулю. Додаємо її в горохове пюре.

Вводимо куряче яйце, борошно пшеничне, петрушку сушену, сіль, перець чорний мелений. Все добре перемішуємо.

З отриманої горохової маси формуємо горохляники круглої форми та обвалюємо у панірувальних сухарях.

Обсмажуємо на розігрітій сковороді з соняшниковою олією до золотистого кольору.

Подаємо на стіл зі шкварками, товченим часником та сметаною.

 

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