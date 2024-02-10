Как готовить старинное украинское блюдо горохляники: это невероятно просто и вкусно

Горохляники – старинное украинское блюдо, хотя эксперты говорят, что возраст его относительно "молодой", около ста лет. Это блюдо было очень популярно в 50-х годах прошлого столетия, а сейчас горохляники почти не готовят. Но это отличное блюдо для завтрака или ужина.
Как готовить старинные горохляники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Amazing Ukraine.
Сначала нужно сварить горох. Горох промываем и заливаем проточной холодной водой, желательно на ночь. Воды для замачивания необходимо столько, чтоб она покрывала горох на один сантиметр.
Промываем горох второй раз, воду сливаем, добавляем чистую воду из расчета 1 до 2. Можно добавить мясной бульон.
Ставим кастрюлю на средний огонь, доводим до закипания, затем огонь убавляем, гороховую кашу солим по своему вкусу. Когда горох будет вариться, регулярно помешивать его.
Готовим к развариванию гороха и испарению жидкости. Если она улетучивается раньше, добавляем еще немного, пока горох полностью не разварится и не перестанет хрустеть.
Если необходимо приминаем горох пестиком до пюреобразной массы. Нужно чтобы горох полностью охладел.
В двух столовых ложках масла на сковороде обжариваем очищенный от шелухи и нарезанный мелко лук. Добавляем ее в гороховое пюре.
Вводим куриное яйцо, муку пшеничную, петрушку сушеную, соль, перец черный молотый. Все хорошо перемешиваем.
Из полученной гороховой массы формируем горохляники круглой формы и обваливаем в панировочных сухарях.
Обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до золотистого цвета.
Подаем на стол со шкварками, толченым чесноком и сметаной.
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