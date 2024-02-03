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Як готувати колочену пасулю за старовинним закарпатськім рецептом

Як готувати колочену пасулю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Колочена пасуля - це старовинна страва закарпатської кухні з квасолі. Вона відмінно зігріє у зимові дні, наситить організм білком, а ще вона бюджетна і підходить для постування.

Як приготувати колочену пасулю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис шеф-кухаря Едуарда Насирова в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • 250 г сухої квасолі або 500 г готової
  • 2 л + сіль до свого смаку (якщо суха) та 1 л (якщо готова)
  • 1 велика цибулина, подрібнити
  • 1 велика морквина, натерти або подрібнити
  • 4 зубки часнику, подрібнити
  • 4 ст. л. рослинної олії
  • 1 ст. л. борошна
  • 2 ч. л. копченої паприки
  • По 1/2 ч. л. коріандру та кумину
  • 1 ст. л.  томатної пасти
  • сіль, чорний перець до свого смаку
  • зелень

Як готувати колочену пасулю

Суху квасолю замочити на ніч. Відправити на вогонь варитись до готовності. Воду від квасолі залишити для приготування.

Цибулю, моркву пасерувати на середньому вогні до м'якості. Додати часник, прянощі, томатну пасту, перемішати та готувати ще 1 хвилину.

Додати борошно, добре перемішати та поступово влити відвар від квасолі (2-3 половники) Варити до загустіння.

Овочі додати в каструлю з квасолею, злегка розім'яти квасолю. Варити на невеликому вогні 5 хвилин. Додати подрібнену зелень, пару зубчиків подрібненого часнику і можна подавати на стіл!

Колочена пасуля (скриншот)

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