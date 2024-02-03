Как готовить колоченую пасулю по старинному закарпатскому рецепту

Колоченая пасуля – это старинное блюдо закарпатской кухни из фасоли. Она отлично согреет в зимние дни, напитает организм белком, а еще она бюджетна и подходит для поста.
Как приготовить колоченую пасулю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение шеф-повара Эдуарда Насирова в Instagram.
Сухую фасоль замочить на ночь. Отправить на огонь готовиться. Воду от фасоли оставить для приготовления.
Лук, морковь пассировать на среднем огне до мягкости. Добавить чеснок, пряность, томатную пасту, перемешать и готовить еще 1 минуту.
Добавить муку, хорошо перемешать и постепенно влить отвар от фасоли (2-3 половника). Варить до загустения.
Овощи добавить в кастрюлю с фасолью, слегка размять фасоль. Варить на маленьком огне 5 минут. Добавить измельченную зелень, пару зубчиков измельченного чеснока и можно подавать на стол!
Колоченная пасуля (скриншот)
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