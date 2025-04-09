Як готували паску наші прабабусі: рецепт з газети 1913 року

Що вам знадобиться:

Для опари:

Живі дріжджі - 30 г

Тепле молоко - 50 мл

Гаряче молоко - 200 мл

Борошно - 3 ст. ложки (з загальної кількості)

Жовтки - 4 шт.

Цукор - 150 г

Ванільний цукор - 10 г

Для тіста:

Борошно - 500 г

Сіль - 1 г

Цедра апельсина - 1 шт.

Мигдаль - 100 г (обсмажений та подрібнений)

М'яке вершкове масло - 100 г

Родзинки - 100 г

Яєчний жовток для змащування - 1 шт.

Як готувати паску за старовинним рецептом наших бабусь

У склянці розведіть дріжджі з теплим молоком, добре перемішайте і залиште набухати.

В миску просійте 3 столових ложки борошна, залийте їх гарячим молоком, перемішайте і залиште охолоджуватися.

В іншій посудині збийте жовтки з цукром та ванільним цукром - допоки маса не стане світлою. Цю масу вливайте до миски з борошном та молоком, добре перемішайте. Додайте масу з дріжджами та добре перемішайте лопаткою.

Накрийте харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 1 годину. Коли на опарі з'явилися бульбашки - вона готова. Додайте сіль, цедру апельсина, подрібнений мигдаль та добре перемішайте.

Борошно просійте у два етапи, перемішуйте лопаткою. Далі - замішуємо тісто руками й додаємо м'яке вершкове масло. На вимішування має приблизно піти 20-30 хвилин.

Якщо тісто чіпляється до рук, додайте трошки олії та вимішуйте далі. Потім додайте у тісто промиті та підсушені родзинки.

Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником та залиште в теплому місці ще на 1,5-2 години.

Готове тісто розділіть на 3 частини та сформуйте кульки. Заховайте усі родзинки всередину тіста. Викладайте у паперові формочки діаметром 14 см - до половини форми. Залиште у теплому місці ще 1,5 години.

Збийте жовток та змастіть паски. Розігрійте духовку до 175 градусів та випікайте паски приблизно 30 хвилин.

Охолоджуйте паски прямо у формі.