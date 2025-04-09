Как готовили паску наши прабабушки: рецепт из газеты 1913 года

Что вам понадобится:

Для опары:

Живые дрожжи - 30 г

Теплое молоко - 50 мл

Горячее молоко - 200 мл

Мука - 3 ст. ложки (из общего количества)

Желтки - 4 шт.

Сахар - 150 г

Ванильный сахар - 10 г

Для теста:

Мука - 500 г

Соль - 1 г

Цедра апельсина - 1 шт.

Миндаль - 100 г (обжаренный и измельченный)

Мягкое сливочное масло - 100 г

Изюм - 100 г

Яичный желток для смазывания - 1 шт.

Как готовить паску по старинному рецепту наших бабушек

В стакане разведите дрожжи с теплым молоком, хорошо перемешайте и оставьте набухать.

В миску просейте 3 столовых ложки муки, залейте их горячим молоком, перемешайте и оставьте охлаждаться.

В другой посуде взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром - пока масса не станет светлой. Эту массу вливайте в миску с мукой и молоком, хорошо перемешайте. Добавьте массу с дрожжами и хорошо перемешайте лопаткой.

Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час. Когда на опаре появились пузырьки - она готова. Добавьте соль, цедру апельсина, измельченный миндаль и хорошо перемешайте.

Муку просейте в два этапа, перемешивайте лопаткой. Далее - замешиваем тесто руками и добавляем мягкое сливочное масло. На вымешивание должно примерно уйти 20-30 минут.

Если тесто цепляется к рукам, добавьте немного масла и вымешивайте дальше. Затем добавьте в тесто промытый и подсушенный изюм.

Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте еще на 1,5-2 часа.

Готовое тесто разделите на 3 части и сформируйте шарики. Спрячьте весь изюм внутрь теста. Выкладывайте в бумажные формочки диаметром 14 см - до половины формы. Оставьте в теплом месте еще 1,5 часа.

Взбейте желток и смажьте паски. Разогрейте духовку до 175 градусов и выпекайте куличи примерно 30 минут.

Охлаждайте паски прямо в форме.