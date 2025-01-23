Як готували борщ понад 100 років тому: рецепт найвідомішої страви української кухні

Борщ - це не просто традиційна страва, а справжній символ української кухні, що передається з покоління в покоління. З роками рецепт та інгредієнти могли змінюватися, що робило кожен варіант страви унікальним.
Про те, як готувати борщ за рецептом 1913 року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Для того, щоб приготувати борщ за рецептом 1913 року, необхідні ці інгредієнти:
Для того, щоб приготувати борщ за рецептом 1913 року, спочатку відварюють м'ясо. Курятину та яловичину покладіть у каструлю, залийте водою та доведіть рідину до кипіння. Нарізати м'ясо на шматки не потрібно.
Після того, як вода закипить, перший бульйон необхідно злити. Промийте м'ясо кип'яченою або питною водою і поверніть до каструлі. Залийте яловичину та курятину хлібним і буряковим квасом.
За рецептом в борщ додавали квашений буряк. Проте коренеплоди також можна відварити або запекти. Після цього їх потрібно почистити від шкірки і нарізати соломкою.
Як готувати старовинний борщ (скриншот / Кулінарні витівки)
Відварену курятину витягніть з каструлі, але яловичину продовжуйте варити. Також додайте нарізаний буряк, а за декілька хвилин - натерту моркву.
Квасолю потрібно попередньо замочити на ніч. Проте можна використовувати вже варені або консервовані бобові.
Картоплю потрібно почистити і нарізати на невеликі шматочки; додайте інгредієнт до борщу. Після цього наріжте на смужки і вкиньте в борщ капусту. Перемішайте інгредієнти і варіть страву на слабкому вогні.
Яблуко надає старовинному борщу кислинки. Тож плід потрібно ретельно помити, видалити з нього серединку з насінням, після чого додати до борщу.
Сало покладіть в морозилку на декілька годин, а потім наріжте на маленькі кубики. Цибулю почистьте і подрібніть ножем. Помийте, а потім обсушіть та подрібніть ножем зелень. Змішайте в макітрі зелень, цибулю та сало і перетріть інгредієнти, додавши сіль.
Як перетирати сало з зеленню (скриншот / Кулінарні витівки)
Коли м'ясо та інші продукти борщу повністю відваряться, приберіть зі страви яблуко та м'ясо. М'ясо наріжте на невеликі шматочки покладіть їх до каструлі з борщем. Після цього вкиньте перетерте сало з зеленню.
Перемішайте страву, доведіть її до кипіння - і старовинний український борщ готовий.
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