Як герой "Холостяка". Женя Галич розповів про побачення з двома дівчатами одночасно

Так, зі слів знаменитості, одного разу дівчата у нього "виграли" побачення. При яких обставинах це сталося, він розкривати не став, однак зазначив, що досвід був не з приємних.

"Вони дуже сильно напились, а я не пью. Одна з них прям напилась сильно. Вони мені постійно щось "заливали", а тверезому важко це сприймати. Це було дуже незручно, тому що постійно було бажання мені щось розповідати, торкатися мене. Я в один момент кажу: "Хочете я вас додому підвезу?" А ми в центрі. І вона каже: "Так, залюбки". Я кажу: "А де ти живеш?". А вона: "На Лісному". І я всю дорогу за кермом чув різні байки. Це було дуже незручно", - згадав виконавець.

На запитання журналістки щодо досвіду сексу утрьох, Галич не став заперечувати і підтвердив, що мав таке досвід.

Він також зазначив, що йому сподобався цей експеримент, оскільки він отримує задоволення від сексу в будь-яких його формах.

Що відомо про особисте життя Жені Галича

Український співак, який зараз входить до складу ЗСУ, у 2009 році одружився з дівчиною на ім’я Валерія. У шлюбі жінка в 2013 році народила Жені доньку, а у 2017 - сина.

Останнім часом пліткують про розлучення подружжя, адже Валерія з початку повномасштабного вторгнення РФ проживає з дітьми в іншій країні. Втім, Галич спростовує ці чутки.

Женя Галич з дружиною (фото: instagram.com/jenia_galich)

"Я одружений сімʼянин. Тато двох прекрасних дітей. Все добре, ми не збираємося розлучатися", - запевняє він.

Однак артист не приховує: він дозволяє собі ходити на побачення з жінками, а його кохана ставиться до цього з розумінням.

"Вона прекрасно розуміє, що з моїм темпераментом, з моїм баченням жіночої краси і захопленням цією красою, і таким альфа-самцизмом - це абсолютно нормально. Я нічого поганого не роблю і нікого не ображаю. Для мене завжди повага до дружини залишається на першому місці", - розповідав співак в інтерв'ю.

Женя Галич з дружиною (фото: instagram.com/jenia_galich)

До слова, днями у фронтмена гурту O.Torvald Жені Галича відбулася премʼєра нової пісні у дуеті з популярною українською співачкою Lely45.

Артисти давно хотіли зробити фіт. Lely показувала Жені свої напрацювання, Женя - нові демки O.Torvald. Було декілька варіантів для колаборації, але виконавці зупинилися на “Усе ж таки друзі”.

Женя Галич з Lely45 (фото: пресслужба)

“Спочатку я показала йому зовсім іншу пісню, ми думали що разом її зробимо. У нас відбулася гарна розмова, ми зрозуміли що ми в схожому настрої та стані. Я скинула йому ще дві свої демки. І Женя обрав "друзів". У мене був лише перший куплет та структура, а потім Женя разом зі своєю командою доробив другий куплет. Все це ми разом допрацювали на студії, було затишно і гарно.” - згадує Lely45.

"З Лілу мені працювалося дуже класно, вона професіонал. Ми дуже швидко все зробили. Підтримували один одного, коли записували трек. Хотілося додати якоїсь рокової складової в цю пісню, тож мій куплет вийшов трішки більш рок-н-рольним, ніж у Люди" - розповідає Галич.