Как герой "Холостяка". Женя Галич рассказал о свидании с двумя девушками одновременно

Так, со слов знаменитости, однажды девушки у него "выиграли" свидание. При каких обстоятельствах это произошло, он раскрывать не стал, однако отметил, что опыт был не из приятных.

"Они очень сильно напились, а я не пью. Одна из них прям напилась сильно. Они мне постоянно что-то "заливали", а трезвому трудно это воспринимать. Это было очень неудобно, потому что постоянно было желание мне что-то рассказывать, касаться меня. Я в один момент говорю: "Хотите я вас домой подвезу?". А мы в центре. И она говорит: "Да, с удовольствием". Я спрашиваю: "А где ты живешь?". А она: "На Лесном". И я всю дорогу за рулем слышал разные байки. Это было очень неудобно", - вспомнил исполнитель.

На вопрос журналистки относительно опыта секса втроем, Галич не стал отрицать и подтвердил, что имел такой опыт.

Он также отметил, что ему понравился этот эксперимент, поскольку он получает удовольствие от секса в любых его формах.

Что известно о личной жизни Жени Галича

Украинский певец, который сейчас входит в состав ВСУ, в 2009 году женился на девушке по имени Валерия. В браке женщина в 2013 году родила Жене дочь, а в 2017 - сына.

В последнее время сплетничают о разводе супругов, ведь Валерия с начала полномасштабного вторжения РФ проживает с детьми в другой стране. Впрочем, Галич опровергает эти слухи.

Женя Галич с супругой (фото: instagram.com/jenia_galich)

"Я женатый семьянин. Папа двух прекрасных детей. Все хорошо, мы не собираемся разводиться", - уверяет он.

Однако артист не скрывает: он позволяет себе ходить на свидания с женщинами, а его возлюбленная относится к этому с пониманием.

"Она прекрасно понимает, что с моим темпераментом, с моим видением женской красоты и восхищением этой красотой, и таким альфа-самцизмом - это абсолютно нормально. Я ничего плохого не делаю и никого не обижаю. Для меня всегда уважение к жене остается на первом месте", - рассказывал певец в интервью.

Женя Галич с женой (фото: instagram.com/jenia_galich)

К слову, на днях у фронтмена группы O.Torvald Жени Галича состоялась премьера новой песни в дуэте с популярной украинской певицей Lely45.

Артисты давно хотели сделать фит. Lely показывала Жене свои наработки, Женя - новые демки O.Torvald. Было несколько вариантов для коллаборации, но исполнители остановились на “Усе ж таки друзі”.

Женя Галич из Lely45 (фото: пресс-служба)

"Сначала я показала ему совсем другую песню, мы думали что вместе ее сделаем. У нас состоялся хороший разговор, мы поняли что мы в похожем настроении и состоянии. Я сбросила ему еще две свои демки. И Женя выбрал «друзей». У меня был только первый куплет и структура, а потом Женя вместе со своей командой доработал второй куплет. Все это мы вместе доработали на студии, было уютно и хорошо", - вспоминает Lely45.

"С Лилу мне работалось очень классно, она профессионал. Мы очень быстро все сделали. Поддерживали друг друга, когда записывали трек. Хотелось добавить какой-то роковой составляющей в эту песню, поэтому мой куплет получился немного более рок-н-ролльным, чем у Люды" - рассказывает Галич.