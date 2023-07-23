Як за формою носа зрозуміти, на що здатен чоловік (тест)

Форма носа може багато розповісти про характер чоловіка, його уподобання, схильності і здібності. Фізіогномісти впевнені, що ця частина обличчя має дуже важливе значення для характеристики людини.

Основні форми носа

Які бувають форми носів (фото: winkgo.com)

1. Нубійський ніс

У такого носа перенісся рівне, а нижня частина спрямована вниз. Чоловіки з таким типом носа досить допитливі та експресивні.

Вони схильні до обережного оптимізму і надзвичайно зацікавлені в пізнанні нового та отриманні нового досвіду. Вони досить скромні, проте вміють вести за собою.

2. Грецький ніс

Прямий, вузький по довжині, з високим переніссям, яке утворює майже пряму лінію з лобом. Чоловіки з таким носом розсудливі і надзвичайно практичні.

Вони лояльні до інших людей і добре вміють зберігати таємниці. Крім того, вони ніколи не відкриються тим, хто не заслужив їхньої довіри.

3. Ніс гачком

Такий ніс нагадує пташиний дзьоб. Він загнутий донизу від основи носової кістки до кінчика. Чоловіки з таким типом носа уперті, вдумливі та глибокі.

Вони пристрасно відстоюють свої погляди і не бояться ризикувати. Такі чоловіки, дипломатичні, творчі та все ж скромні і здатні на самопожертву.

4. Гострий ніс

Такий ніс має дещо гачкувату форму, але головна його особливість - гострий кінчик. Чоловіки з таким типом носа хороші управлінці.

Вони цілеспрямовані, ефективні та організовані, але, головне, здатні подавати приклад. Такі чоловіки дуже піклуються про дійсно близьких людей, але не потерплять зраду.

5. Ніс ґудзиком

Короткий, трохи піднятий на кінчику. Такі чоловіки р ішучі, вольові, спонтанні і дуже комунікабельні.

Для них дуже важливий результат, а їх ні рішення часто ґрунтуються на інтуїції. В они завжди отримують те, чого хочуть, адже дуже вперті.

6. Прямий ніс

Прямий, правильної форми, він виглядає майже ідеальним. Чоловіки з таким типом носа здатні контролювати свої емоції.

Вони добре читають інших, що робить їх хорошими емпатами. Це надзвичайно терплячі та спокійні типи людей, але вони не люблять, коли їх провокують чи маніпулюють ними. Єдине, що може вивести цих чоловіків із себе, якщо їхнім близьким загрожує небезпека.

7. Вигнутий ніс

Вигнутий ніс із трохи задраним вгору кінчиком. Чоловіки з таким типом носа вирізняються чутливістю. Вони відчувають глибокі емоції, їх легко образити, але вони ніколи цього не показують.

Це ті чоловіки , які з усмішкою винесуть образи, і все ж першими допоможуть, якщо їх попросять. Альтруїзм - відмінна риса власників таких носів.

8. Кривий ніс

Цей ніс може нагадувати зламаний, він має трохи чудернацьку форму. Чоловіки з таким носом вміють слухати і втішати.