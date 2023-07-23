Как по форме носа понять, на что способен мужчина (тест)

Форма носа может многое рассказать о характере мужчины, его предпочтениях, склонностях и способностях. Физиогномисты убеждены, что эта часть лица имеет очень принципиальное значение для характеристики человека.

Основные формы носа

Какие бывают формы носов (фото: winkgo.com)

1. Нубийский нос

У такого носа переносица ровная, а нижняя часть направлена вниз. Мужчины с таким типом носа достаточно любознательны и экспрессивны.

Они склонны к осторожному оптимизму и очень заинтересованы в познании нового и получении нового опыта. Они достаточно скромны, но умеют вести за собой.

2. Греческий нос

Прямой, узкий, с высокой переносицей, образующей почти прямую линию со лбом. Мужчины с таким носом благоразумны и чрезвычайно практичны.

Они лояльны к другим людям и хорошо умеют хранить тайны. Кроме того, они никогда не откроются тем, кто не заслужил их доверие.

3. Нос крючком

Такой нос напоминает птичий клюв. Он загнут вниз от основания носовой кости к кончику. Мужчины с таким типом носа упрямы, вдумчивы и "глубоки".

Они страстно отстаивают свои взгляды и не боятся рисковать. Такие мужчины дипломатические, творческие и все же скромны и способны на самопожертвование.

4. Острый нос

Такой нос имеет несколько крючковатую форму, но главная его особенность - острый кончик. Мужчины с таким типом носа хорошие управленцы.

Они целенаправленны, эффективны и организованы, но, главное, способны подавать пример. Такие мужчины очень заботятся о действительно близких людях, но не потерпят измену.

5. Нос пуговкой

Короткий, чуть приподнятый на кончике. Такие мужчины решительные , волевые, спонтанные и очень коммуникабельные.

Для них очень важен результат, а их решения часто основываются на интуиции. Они всегда получают то, чего хотят, ведь очень упрямы.

6. Прямой нос

Прямой, правильной формы, он выглядит практически безупречным. Мужчины с таким типом носа способны контролировать свои эмоции.

Они хорошо читают других, что делает их хорошими эмпатами. Это очень терпеливые и спокойные типы людей, но они не любят, когда их провоцируют или манипулируют ими. Единственное, что может вывести этих мужчин из себя, если близким угрожает опасность.

7. Изогнутый нос

Выгнутый нос с чуть задранным вверх кончиком. Мужчины с таким типом носа отличаются чувствительностью. Они испытывают глубокие эмоции, их легко обидеть, но они никогда этого не показывают.

Это те мужчины , которые с улыбкой вынесут оскорбления, и все же первыми помогут, если их попросят. Альтруизм - отличительная черта владельцев таких носов.

8. Кривой нос

Этот нос может напоминать сломанный, он имеет немного странную форму. Мужчины с таким носом умеют слушать и утешать.