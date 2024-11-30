Як без фільтрів та макіяжу виглядає українка, яка потрапила до топ-5 найкрасивіших учасниць "Міс Планета-2024"

Українка Вікторія Ошур отримала титул третьої віце-міс на конкурсі "Міс Планета-2024". До того ж вона здобула титул "Міс найгарніше волосся" і підкорила журі своєю красою.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Ошур розповідає, який вигляд має модель у звичайному житті - без фільтрів та макіяжу.
Модель приховує свій вік, але відомо, що вона родом з Івано-Франківська. Дівчина не дуже активно веде соцмережі й мало про себе розповідає.
Вона здобула освіту в Українській Академії Лідерства, також Ошур навчалася в Українському Католицькому Університеті - на факультеті філософії та богослов’я. Окрім цього, Вікторія займається моделінгом та бувала у багатьох країнах.
На конкурсі "Міс Планета" українка увійшла до топ-5 найкрасивіших учасниць, посівши четверте місце. На своїй сторінці в Instagram вона показувала ефектний національний костюм, в якому представляла нашу країну.
Серед дописів Вікторії можна знайти відео, на якому вона знімала себе під час тренувань. Ошур стежить за фігурою та займається спортом.
І саме в моменти тренувань модель показала себе без фільтрів та макіяжу. Виявилося, Вікторія має чудовий вигляд - про це активно пишуть коментатори.
Ошур без макіяжу (скріншот)
Навіть після тренувань Вікторія може похизуватися красою й чудовими формами.
Вікторія Ошур (скріншот)
"Для досягнення великих цілей роблять маленькі кроки, і важко довго залишатися мотивованими. Дякую, що завжди підтримуєте мене та допомагаєте залишатися дисциплінованою", - писала модель та зверталася до свого тренера.
До слова, раніше стало відомо, що конкурс "Міс Україна" повертається вперше за час війни.
Окрім цього, "Міс Україна Всесвіт-2022" розповіла про схуднення після пологів.