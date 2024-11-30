Как без фильтров и макияжа выглядит украинка, попавшая в топ-5 самых красивых участниц "Мисс Планета-2024"

Что известно о Виктории Ошур

Модель скрывает свой возраст, но известно, что она родом из Ивано-Франковска. Девушка не очень активно ведет соцсети и мало рассказывает о себе.

Она получила образование в Украинской Академии Лидерства, также Ошур училась в Украинском Католическом Университете - на факультете философии и богословия. Кроме того, Виктория занимается моделингом и бывала во многих странах.

На конкурсе "Мисс Планета" украинка вошла в топ-5 самых красивых участниц, заняв четвертое место. На своей странице в Instagram она показывала эффектный национальный костюм, в котором представляла нашу страну.

Как выглядит Ошур в реальной жизни

Среди постов Виктории можно найти видео, на котором она снимала себя во время тренировок. Ошур следит за фигурой и занимается спортом.

И как раз в моменты тренировок модель показала себя без фильтров и макияжа. Оказалось, Виктория выглядит великолепно - об этом активно пишут комментаторы.

Ошур без макияжа (скриншот)

Даже после тренировок Виктория может похвастаться красотой и удивительными формами.

Виктория Ошур (скриншот)

"Для достижения больших целей делают маленькие шаги и трудно долго оставаться мотивированными. Спасибо, что всегда поддерживаете меня и помогаете оставаться дисциплинированной", - писала модель и обращалась к своему тренеру.