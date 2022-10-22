Як екстрено зупинити пральну машину і злити воду, щоб її не пошкодити

Покрокова інструкція безпечної зупинки пральної машини:

Спершу натисніть кнопку On/Off, яка зупинить запущений цикл прання.

Потім переставте режим на Злив води і/або Віджим. Коли вся вода зіллється в каналізацію, знову вимкніть пральну машину.

Вже за кілька хвилин дверцята будуть розблоковані і ви зможете виправити баг, допущений при запуску прання.

Таким способом ви ніяк не нашкодите пральній машині.

І пам’ятайте!

З метою економії електроенергії, краще запускати прання з 23:00 до 7:00.

Вивісити білизну можна і зранку, нічого страшного з нею не станеться за кілька годин в барабані пральної машини.