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Як екстрено зупинити пральну машину і злити воду, щоб її не пошкодити

Фото: Як зупинити і злити воду з пральної машини (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Іноді виникає необхідність екстрено зупинити цикл прання, наприклад, якщо в пральну машину потрапив сторонній предмет, чи ви закинули червоне спіднє до білих сорочок.

Як це зробити, щоб не стояти з мискою і водночас не нашкодити приладу – читайте в матеріалі Styler нижче.

Покрокова інструкція безпечної зупинки пральної машини:

Спершу натисніть кнопку On/Off, яка зупинить запущений цикл прання.

Потім переставте режим на Злив води і/або Віджим. Коли вся вода зіллється в каналізацію, знову вимкніть пральну машину.

Вже за кілька хвилин дверцята будуть розблоковані і ви зможете виправити баг, допущений при запуску прання.

Таким способом ви ніяк не нашкодите пральній машині.

І пам’ятайте!

З метою економії електроенергії, краще запускати прання з 23:00 до 7:00.

Вивісити білизну можна і зранку, нічого страшного з нею не станеться за кілька годин в барабані пральної машини.

Читайте також, як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися.

Також читайте, чому треба класти лавровий листок в пральну машину.

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