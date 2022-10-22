Как экстренно остановить стиральную машину и слить воду, чтобы ее не повредить

Пошаговая инструкция безопасной остановки стиральной машины

Для начала нажмите кнопку On/Off, чтобы остановить запущенный цикл стирки.

Затем переставьте режим на слив воды и/или отжим. Когда вся вода сольется в канализацию, снова выключите стиральную машину.

Уже через несколько минут дверца будет разблокирована и вы сможете исправить баг, допущенный при запуске стирки.

Таким способом вы никак не навредите стиральной машине.

И помните!

С целью экономии электроэнергии, лучше запускать стирку с 23:00 до 7:00.

Вывесить белье можно и утром, ничего страшного с ним не произойдет через несколько часов в барабане стиральной машины.