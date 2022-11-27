Як економити на комуналці при відключеннях світла: платитимете на 50% менше

Як заощаджувати при відключеннях світла

Для цього необхідно встановити диференційований лічильник (двохзонний або тризонний) та змінити тариф. У такому разі за спожиту вночі енергію можна буде сплачувати до 50% менше.

Як вибрати прилад

Диференційований лічильник дозволяє вести облік спожитої електричної енергії окремо за кожним періодом часу (зоною доби). Він рахує струм не просто за кількістю спожитих кВт-годин, а вміє запам'ятовувати, скільки електроенергії коли за доби було спожито.

Енергетики повідомили, що облік по зонах вигідний, якщо більшість електроприладів використовувати вночі або перенести на нічний час роботу електроприладів великої потужності – бойлер, електроопалення, системи підігріву підлоги, кондиціонер, пральну машину, посудомийну машину тощо.

Як встановлюються тарифи

Двохзонний. Споживання електроенергії ділиться на два періоди: з 7.00 до 23.00 години – за повним тарифом, з 23.00 до 7.00 години – зі знижкою. Так, у нічний час доби застосовується коефіцієнт 0,5 до тарифу, тобто споживач платитиме на 50% менше.

Тризонний. Споживання ділиться на три періоди: з 8.00 до 11.00 та з 20.00 до 22.00 годин – електроенергія коштує на 50% дорожче звичайного тарифу, з 23.00 до 7.00 годин – по 60% знижки від повного тарифу (коефіцієнт 0,4 у інший час традиційний тариф.