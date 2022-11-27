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Как экономить на коммуналке при отключениях света: будете платить на 50% меньше

Фото: Как сэкономить при отключениях света (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

При отключениях света и не использовании энергоемких приборов днем украинцы могут экономить на коммуналке значительные суммы.

Как это сделать рассказали в "Закарпаттяобленерго".

Как экономить при отключениях света

Для этого необходимо установить дифференцированный счетчик (двухзонный или трехзонный) и изменить тариф. В таком случае за потребленную ночью энергию можно будет платить до 50% меньше.

Как выбрать прибор

Дифференцированный счетчик позволяет вести учет потребленной электрической энергии отдельно по каждому периоду времени (зоне суток). Он считает ток не просто по количеству потребленных кВт-часов, а умеет запоминать, сколько электроэнергии в какое время суток было потреблено.

Энергетики сообщили, что учет по зонам выгоден, если большинство электроприборов использовать ночью или перенести на ночное время работу электроприборов большой мощности – бойлер, электроотопление, системы подогрева полов, кондиционер, стиральную машину, посудомоечную машину и т.д.

Как устанавливаются тарифы

Двухзонный. Потребление электроэнергии делится на два периода: с 7.00 до 23.00 часов – по полному тарифу, с 23.00 до 7.00 часов – со скидкой. Так, в ночное время суток применяется коэффициент 0,5 к тарифу, то есть потребитель будет платить на 50% меньше.

Трехзонный. Потребление делится на три периода: с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 часов – электроэнергия стоит на 50% дороже обычного тарифа, с 23.00 до 7.00 часов – по 60% скидки от полного тарифа (коэффициент 0,4), в другое время – обычный тариф.

Как мы ранее писали, врач рассказала, что делать в критической ситуации, если нет света, а ребенок заболел.

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