Коли немає світла, а дитина хворіє. Лікар розповіла, що робити у критичній ситуації

Після масових обстрілів енергетичної інфраструктури України росіянами, безліч людей зіткнулися з серйозними проблемами, відключення світла серед них.

Що ж робити, якщо в будинку немає світла, а у вас захворіла дитина, розповіла лікар-педіатр з Києва Олена Луцька на Facebook.

Що робити, якщо у дитини температура

При температурі у дитини потрібно прийняти парацетамол – 15 мг/кг разова доза (таких доз можна 4 на добу, інтервал між ними 4-6 годин).

Ібупрофен 10 мг/кг разова доза. Таких можна тричі на день. Інтервал 6-8 годин. Не забувайте рясно поїти дитину, це дуже важливо!

Що робити при обструкції

При обструкції, коли не працює небулайзер, необхідний

Вентолін (сальбутамол) можна через спейсер.

Компресорний небулайзер на батарейках.

При стенозуючому ларингіті, якщо немає можливості провести інгаляцію через небулайзер будесонідом. Пити дексаметазон з ампули.

Доза становить 0,6 мг/кг (разова доза). Або свічка ректодельта.

Лікар попередила, що не треба плутати мг (міліграми) та мл (мілілітри).

Щоб зрозуміти, скільки потрібно мілілітрів, коли доза у міліграмах, потрібно подивитися на флаконі – буде написано скільки мг у якій кількості мл.

Приклад: в 1 мл дексаметазону 4 мг. Тоді дитині 10 кг потрібно : 0,6 x10=6 мг.

В 1 мл 4 мг. Тобто 1 мг в 0,25 мл. Нам треба 6 мг. 0,25х6=1,5 мл. Тобто, щоб дати 6 мг, нам треба такого розчину 1,5 мл.