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Як економити на бензині та дизелі: названо простий спосіб

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Середа 16 серпня 2023 13:59
Як економити на бензині та дизелі: названо простий спосіб Фото: Як заощаджувати на бензині (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з кожним днем зростають ціни на бензин та дизель. Так, пальне за місяць подорожчало на 10% за даними Держстату.

Як заощаджувати на бензині у цей час, розповіли експерти видання Express.

Як економити на бензині та дизелі

Експерти попередили, що автомобілісти можуть "спалювати більше палива, ніж зазвичай", перевозячи зайву вагу у своїх автомобілях.

Додаткова вага може "викликати лобовий опір", а це означає, що автомобілю доведеться працювати старанніше та використовувати більше палива для руху.

Фахівці стверджують, що достатньо прибрати з авто важкі предмети, щоби учасники дорожнього руху помітили значне поліпшення.

Авто-експерт Луїс Томас повідомив, що "внесення змін до стилю водіння може скоротити кількість палива, що використовується".

"Один із способів зробити це - зняти зайву вагу з вашого автомобіля. Це пов'язано з тим, що зайва вага може викликати опір під час руху, тому палива йде більше, ніж зазвичай", - зазначив він.

"Цілком ймовірно, що у багатьох водіїв є речі, що зберігаються в багажнику, а іноді навіть на пасажирських сидіннях і в просторі для ніг. Перевантаження вашого автомобіля може означати, що ви спалюєте більше палива, ніж зазвичай. Це також може вплинути на гальмівний шлях вашого. автомобіля", - додав експерт.

Важкіші автомобілі будуть споживати більше бензину або дизельного палива при русі з частими зупинками, що може стати серйозним ударом для жителів міста.

Додаткових 50 кг ваги у вашому автомобілі може бути достатньо, щоб збільшити витрату палива на один чи два відсотки.

Тим не менш, Томас попереджає водіїв, що вони не повинні перестаратися та позбавляти свої автомобілі всього необхідного.

Читайте також, як економити гроші на купівлі палива.

До речі, раніше ми писали про те, яка швидкість автомобіля найекономніша.

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