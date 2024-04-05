Як довести факт спільного проживання з чоловіком, щоб поділити майно: поради юриста

Як підтвердити факт спільного проживання із партнером без шлюбу

Для того, щоб ви могли визнати певне майно спільним, вам треба встановити факт спільного проживання. Це все можна оформити в одному позові.

"У суді потрібно буде надати докази. Наприклад, договір оренди, де ви прописані, як одна з тих людей, яка проживає із вашим чоловіком у цій квартирі. Також можна надати спільні фото із подорожей, можливо у вас є одне на одного довіреності, наприклад на керування авто чи на здійснення певних реєстраційних дій", - пояснює адвокат Марія Левченко.

Вона наголошує, що варто зібрати, як і спільну документацію, так і фото- та відео фіксацію спільного проживання.

"Дуже важливу роль у таких справах грають свідки. Тому, якщо розумієте, що не можете домовитись із чоловіком про поділ майна, я б вам рекомендувала забезпечити собі заздалегідь свідків, які можуть вам підтвердити своїми показами період спільного проживання і можуть підтвердити факт купівлі за спільні гроші конкретного майна", - говорить юрист.

Також, якщо ви вкладали гроші у спільне будівництво, то з допомогою свідчень свідків ви зможете довести цей факт.

Які поради юриста варто взяти до уваги

"Я б рекомендувала зробити фото документів правовласності, якщо ви будете з чоловіком щось конкретне ділити, і у вас ще поки що є доступ до цих документів. Бо, зазвичай, коли починаються сварки, то документи партнер забирає і доступу вже ви не матимете", - каже Левченко.

У деяких випадках без цього потім важко щось довести у суді. Особливо, якщо спір стосується новобудови, де не було жодної дозвільної документації.

"Такі справи є дуже складними, коли ви проживаєте без офіційного шлюбу, однак ймовірно відсудити половину майну, особливо, якщо ви мали у цей період ще й власний дохід. На це зважають судді, бо це в офіційному шлюбі не має значення, хто заробляв, а в співмешканні - має", - наголошує юрист.