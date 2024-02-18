Адвокат поділився двома способами, як отримати в спадок неприватизовану квартиру

Деякі українці досі не приватизували житло. У разі смерті номінального "власника" його родичі можуть втратити права на це приміщення. Втім, є два способи, які дозволять переоформити неприватизоване майно на спадкоємців.

Як успадкувати неприватизовану квартиру

"Більшість адвокатів вам одразу дадуть відповідь, що не можна отримати таку квартиру у спадок. Але не все так погано. Річ у тім, що чинне законодавство передбачає два способи, як все-таки не втратити цю кватиру і оформити її на себе", - каже юрист.

Перший спосіб - це визнання права власності на квартиру у порядку успадкування через суд.

"Але цей спосіб буде ефективний виключно при умові, що під час відкриття спадщини, ця квартира була місцем проживання покійного спадкодавця, або він зберігав право користуватися ним. Спадкодавець при житті подавав заяву про її приватизацію, однак квартира безпідставно не була надана йому у власність. Або ж він подав заяву, але помер до прийняття компетентним органом рішення про приватизацію", - пояснює Сащук.

Другий спосіб отримати неприватизовану квартиру у спадок - це зміна договору винайму житлового приміщення і визнання винаймачем - спадкоємця.

"Цей варіант мені подобається більше. Якщо спадкодавець не приватизовував квартиру, то він дійсно не є її власником, але він вважається її винаймачем на підставі договору винайму житлового приміщення. А стаття 106 житлового кодексу каже, що у разі смерті винаймача повнолітній член його сім'ї за згоди інших членів сім'ї, які проживали разом з ним, має право вимагати уже його (родича) визнати винаймачем цієї квартири за раніше укладеним договором винайму житлового приміщення", - говорить адвокат.

Таким чином, спадкоємець просто переоформлює договір найму на себе і надалі як повноцінний винаймач отримує можливість її приватизувати.