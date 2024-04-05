Как доказать факт совместного проживания с супругом, чтобы поделить имущество: советы юриста

Как подтвердить факт совместного проживания с партнером без брака

Для того, чтобы вы могли признать определенное имущество общим, вам нужно установить факт совместного проживания. Это все можно оформить в одном иске.

"В суде придется предоставить доказательства. Например, договор аренды, где вы прописаны, как одна из тех людей, которые проживают с вашим мужем в этой квартире. Также можно предоставить совместные фото с путешествий, возможно у вас есть друг на друга доверенности, например на вождение авто или на осуществление определенных регистрационных действий", - объясняет адвокат Мария Левченко.

Она отмечает, что следует собрать, как и общую документацию, так и фото- и видеофиксацию совместного проживания.

"Очень важную роль в таких делах играют свидетели. Поэтому, если понимаете, что не можете договориться с мужем о разделе имущества, я бы вам рекомендовала обеспечить себе заранее свидетелей, которые могут подтвердить своими показаниями период совместного проживания и могут подтвердить факт покупки за общие деньги конкретного имущества", - говорит юрист.

Также, если вы вкладывали деньги в совместное строительство, то с помощью свидетельских показаний вы сможете доказать этот факт.

Какие советы юриста следует принять во внимание

"Я бы рекомендовала сделать фото документов право собственности, если вы будете с мужем что-то конкретное делить, и у вас еще пока есть доступ к этим документам. Потому что, как правило, когда начинаются ссоры, то документы партнер забирает и доступа у вас к ним уже не будет", - говорит Левченко.

В некоторых случаях без этого трудно что-либо доказать в суде. Особенно если спор касается новостройки, где не было никакой разрешительной документации.

"Такие дела очень сложны, однако возможно отсудить половину имущества, особенно, если вы имели в этот период еще и собственный доход. Это важно для судьи, потому что это в официальном браке не имеет значения, кто зарабатывал, а в сожительстве - имеет", - подчеркивает юрист.