Як досягти швидких результатів з фітнесу? Названо три "ключі"до успіху

Мобільність є обов'язковою

Мобільність у фітнесі - це здатність суглобів рухатися у повному обсязі без болю або обмежень, у поєднанні з контролем м’язів. Вона залежить як від гнучкості м’язів, так і від силової стабільності суглобів.

За словами експерта, якщо суглоби не можуть добре рухатися, то м’язи не можуть добре виконувати свою роботу. Напружені стегна, щиколотки або плечі обмежують продуктивність.

Рухливість - це не просто розтяжка, а підготовка тіла до вироблення сили та запобігання травмам. Присідання над головою, шпагат та нахили вперед на одній нозі з обертаннями тулуба дозволяють розширити діапазон рухів.

Виконуйте пліометрію

Пліометрія (або пліометричні вправи) - це тип фізичних вправ, спрямований на розвиток вибухової сили, швидкості та координації. У фітнесі пліометрія широко застосовується для покращення спортивної форми, спалювання калорій і зміцнення м’язів, особливо нижньої частини тіла.

Зокрема, пліометрія включає тренування стрибків або коли м’язи докладають максимальної вибухової сили, як-от присідання чи стрибки з підтягуванням.

Йдеться не лише про те, щоб стрибати вище, а й про те, щоб рухатися краще та довше.

Улюблені вправи Брюйнуге: стрибки на коробку на одній нозі, швидкі стрибки на пластині з чергуванням ніг та напівприсідання зі стрибком на колінах.

Заняття з фітнесу (фото: Freepik)

Підняття важких предметів не завжди означає зміцнення

Ви можете досягти особистого рекорду в присіданні або становій тязі, але це не означає автоматично, що ви сильніші загалом.

Навіть якщо людина підіймає велику вагу, але робить це з поганою технікою, це може призвести не до зміцнення м’язів, а до травм і перевантажень.

Якщо постійно використовувати однакову вагу без поступового її збільшення, м’язи перестають адаптуватися - отже, не ростуть і не зміцнюються.

Підняття надмірної ваги без належної підготовки може змусити тіло "обходити" роботу цільових м’язів, що знижує ефективність і створює ризик травм. Це також може перевантажити зв’язки, сухожилля і суглоби.