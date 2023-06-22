Як допомогти улюбленцю пережити спеку: поради для власників пухнастих друзів

Не тягніть у прохолоду

Як би суперечливо це не звучало, проте коти люблять тепло. Взимку вони часто лягають на батареї, під ковдру, щоб зігріватися. Тому якщо ваш кіт лежить на відкритому сонці, не поспішайте забирати його звідти.

Його інстинкти підкажуть, коли пора трохи охолодитися. Тож не закривайте йому доступ до прохолоди під деревами чи у ванній, наприклад.

Дбайте про його водний баланс

Так, коти не пітніють, як люди, але це означає, що їхня терморегуляторна система не працює. Для підтримки нормальної температури тіла котам потрібно вживати достатньо рідини. Стежте, щоб його миска з водою завжди була повна.

Разом із тим змусити тварину випивати два літри води на день ви не можете. У цьому аспекті він самостійно зможе закрити свою потребу.

Створіть умови, коли вас немає

Коли йдете з дому, залиште улюбленцю воду та їжу. Не зачиняйте двері в інші кімнати та залиште вікна на провітрювання, щоб у котика був доступ до свіжого повітря.

І в жодному разі не зачиняйте його на балконі чи в іншому місці на відкритому сонці! Це призведе до перегріву тварини.

Не стрижіть кота

Хутро виконує терморегуляторну функцію. А от за вичісування пухнастик точно буде вам вдячним. Це допоможе видалити відмерлу шерсть і тим самим полегшить йому життя.

Як зрозуміти, що кіт перегрівся

Зверніть увагу на такі симптоми:

неспокій і дезорієнтація

гучне інтенсивне нявкання

надмірне вилизування себе

вологість подушечок лап

прискорене дихання

блювання

пронос

слабкість

проблеми з пересуванням і навіть стоянням на лапах

У такому разі негайно зверніться до ветеринара, щоб отримати фахову допомогу для свого улюбленця.