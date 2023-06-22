Як допомогти улюбленцю пережити спеку: поради для власників пухнастих друзів

Тваринам важко переносити аномальну спеку, особливо під шаром шерсті. До того ж вони не можуть допомогти собі подібно людей. Тому потурбуйтеся про свого пухнастика самостійно.
Як йому допомогти, розповіли ветеринари британської ветеринарної організації PDSA.
Як би суперечливо це не звучало, проте коти люблять тепло. Взимку вони часто лягають на батареї, під ковдру, щоб зігріватися. Тому якщо ваш кіт лежить на відкритому сонці, не поспішайте забирати його звідти.
Його інстинкти підкажуть, коли пора трохи охолодитися. Тож не закривайте йому доступ до прохолоди під деревами чи у ванній, наприклад.
Так, коти не пітніють, як люди, але це означає, що їхня терморегуляторна система не працює. Для підтримки нормальної температури тіла котам потрібно вживати достатньо рідини. Стежте, щоб його миска з водою завжди була повна.
Разом із тим змусити тварину випивати два літри води на день ви не можете. У цьому аспекті він самостійно зможе закрити свою потребу.
Коли йдете з дому, залиште улюбленцю воду та їжу. Не зачиняйте двері в інші кімнати та залиште вікна на провітрювання, щоб у котика був доступ до свіжого повітря.
І в жодному разі не зачиняйте його на балконі чи в іншому місці на відкритому сонці! Це призведе до перегріву тварини.
Хутро виконує терморегуляторну функцію. А от за вичісування пухнастик точно буде вам вдячним. Це допоможе видалити відмерлу шерсть і тим самим полегшить йому життя.
Зверніть увагу на такі симптоми:
У такому разі негайно зверніться до ветеринара, щоб отримати фахову допомогу для свого улюбленця.
Раніше ми розповідали, в яких тканинах точно не буде спекотно влітку.
Читайте також, як користуватися телефоном у спеку, щоб він не згорів.