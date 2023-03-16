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Як допомогти своєму улюбленцю у випадку харчової алергії: поради ветеринара

Що робити, якщо у тварини харчова алергія (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Не рідко у вашого домашнього улюбленця може розвинутися або проявитися харчова алергія на ті продукти, які він споживає. У цьому разі недостатньо просто прибрати з раціону той чи інший продукт.

Що робити у випадку харчової алергії або навіть отруєння у тварин - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як алергія дає про себе знати

Білок є важливою складовою збалансованого раціону домашньої тварини, адже він є основним будівельним матеріалом для організму. Проте деякі білки імунна система розпізнає як патогенні та починає з ними боротися.

У такому разі можна спостерігати прояви алергії. Частіше за все її ознаки це:

  • свербіж
  • хронічні розлади шлунково-кишкового тракту (діарея або блювота)
  • розчухування шкіри до травматизму (коти частіше вилизуються і чухаються, іноді виникає місцеве облисіння; собаки розчухують і покусують місця свербежу)

Зауважимо, що харчова алергія проявляється не відразу. Часто власники тварин прив'язують діарею, розчухування і випадіння шерсті до нещодавніх змін в раціоні тварини. Проте алергія може розвиватися поступово і проявить себе тільки через місяці або навіть роки.

Як зрозуміти, що саме викликало алергію

Якщо ви помітили зміни в поведінці та самопочутті вашого улюбленця, зверніться до ветеринара. Він перевірить, чи не викликана така реакція інфекціями або блохами. Після цього лікар проведе тест на алерген.

На цей період тварині можуть назначити дієту, якої варто суворо дотримуватися. Тому попередьте всіх домашніх і гостей не підгодовувати кота або собаку.

Взагалі алергічну реакцію може викликати будь-який білок рослинного або тваринного походження. Однак найчастіше алергенними для собак та котів бувають яловичина і молочна продукція.

До того ж не забувайте проводити вчасні процедури дегельмінтизації у тварин. Паразити також можуть призводити до порушень у роботі ШКТ та інших систем організму.

Однак не нехтуйте фаховою консультацією лікарів, щоб не зашкодити своєму чотирилапому товаришу.

Раніше ми розповідали, як пестити тварину, щоб вона не проявляла агресію.

Читайте також, як правильно виховувати домашніх улюбленців.

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