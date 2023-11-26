Як допомогти дитині привичитися до навчальної дисципліни під час війни: поради педагога

З початком повномасштабного вторгнення, для українських школярів настали непрості часи. Хтось після переїзду змінив школу, або вперше зіткнувся з дистанційною формою навчання.

"Це викликало стрес. Також дітям, що навчаються в Україні, заважають здобувати знання повітряні тривоги, які до того ж негативно впливають на емоційний стан. На щастя, за належної підтримки батьків, учні можуть ефективно вчитися. Головне, знати як допомогти дитині в тій, чи іншій ситуації", - пояснює Серебрянська.

Перша проблема: чи йти на перший урок, якщо дитина не виспалася через тривогу?

Хоч це й порушення навчальної дисципліни, але в умовах війни навіть Міністерство освіти та науки України не радить батькам відправляти до школи дитину, яка не виспалась після нічної повітряної тривоги.

"Цілком згодна зі словами міністра Оксена Лісового, який написав, що батькам треба бути реалістами та розуміти, що втомлена дитина не зможе сконцентруватись на темі, яку їй викладає вчитель. Її когнітивні здібності будуть знижені і єдине, про що вона буде думати - як не задрімати на уроці. Дійсно, чого можна вимагати від дітей, які провели ніч в укритті, якщо їх батьки теж почуваються знесиленими після безсонної ночі. Тож спочатку подбайте про здоров'я дитини - дайте їй виспатись - і тільки потім думайте про навчання", - каже фахівець.

Проблема друга: що робити, якщо через стрес знизилась успішність?

Немає нічого дивного у тому, що під час війни, успішність школяра може знизитись. Як стверджують психологи, ефективно дитина може навчатись лише перебуваючи у стані спокою. Напруженість та стреси викликані тривогами, поганими новинами, і навіть переведенням учня до іншої школи - погано впливають на якість навчання.

"Чого точно не варто робити батькам, які дізнались, що дитина погано вчиться - навантажувати її додатковими заняттями та репетиторами. Або сваритися та погрожувати. Не роздмухуйте величезну проблему, а краще з'ясуйте, що турбує дитину. Запитайте, що вона відчуває? Чи засмучена вона? Говоріть з нею, як з дорослою, називайте речі власними іменами. Будьте щирими та намагайтесь підбадьорити. Акцентуйте увагу на перспективах у майбутньому, адже війна обов’язково закінчиться, а життя буде тривати. Ви маєте стати для дитини мотиватором", - радить педагог.

Директор дистанційної школи "Атмосферна школа" Тетяна Серебрянська (фото: instagram.com/tetiana.serebrianska)

Проблема третя: дитина не хоче вмикати камеру під час уроку

У законі України про освіту немає інформації про те, чи має бути ввімкнена камера учня під час уроку. Нічого не сказано й про те, що школяр без камери не має права бути на уроці. Але вчитель цілком ґрунтовно може вважати, що з виключеною камерою його ніхто не слухає, тому й просить дотримуватися дисципліни та включати відео.

"Якщо ваша дитина категорично не хоче вмикати камеру під час уроків - не можна заставити її це зробити силоміць. А от пояснити, до чого може призвести така поведінка - треба обов’язково. По-перше, вимкнена камера - це неповага до роботи педагога. По-друге, свідчення про невпевненість у собі та проблеми з комунікаціями. Якщо пояснення не допомогли вам розв’язати цю проблему - зверніться за порадами до шкільного психолога", - наголошує Серебрянська.

Проблема четверта: учень забуває про уроки та домашні завдання

Підтримувати навчальну дисципліну треба навіть під час війни. Так, іноді можна робити поблажки, як от у випадку з нічним недосипанням, але дитина має знати, що розслаблятися й лінуватися вона не має права.

"З дітьми потрібно щодня говорити про те, що вчитися необхідно. Як би не було складно - це їхнє важливе завдання. Розв’язати проблему допоможе чіткий розпорядок дня, у якому буде відведено час для навчання, виконання домашніх завдань та відпочинку. Деякі діти панічно бояться невдачі у будь-якій справі, тому й не хочуть виконувати домашку. Батькам потрібно наділити дитину впевненістю у власних силах. Запитайте, чи можете ви допомогти. Дитина має відчувати вашу підтримку. Розуміти, що ви в неї вірите. Розмовляйте м’яко, без агресивних закликів до дії: "Зберися!" або "Ти зробиш це завдання, чи ні?!". Такі заклики можуть дати зворотний ефект", - пояснює експерт.

Проблема п’ята: дитину цікавлять не уроки, а смартфон, музика та комп'ютерні ігри

Психологи стверджують, що діти більше, ніж інші вікові групи, страждають від нестабільності. Від суворої реальності вони ховаються у власному світі, де почувають себе впевнено та захищено. Зацикленість на комп’ютерних іграх, захоплення музикою чи аніме, незвичний одяг та оригінальні зачіски - ті речі, які допомагають дитині втриматись.

"До таких захоплень треба ставитись з розумінням, і не забороняти їх категорично.Головне - забезпечити баланс між грою та іншими заняттями - навчанням, фізичною активністю, соціальним спілкуванням та виконання домашніх обов'язків. Якщо все збалансувати, комп'ютерні ігри або інше захоплення можуть стати важливою частиною розвитку дитини. Знайти баланс допоможе складений разом з дитиною графік. Додам, що у воєнний час батькам треба пам’ятати, що фізичне та психічне здоров’я дітей набагато важливіше, ніж оцінки в атестаті. Тож не забороняйте те, що не завдає шкоди та дарує дітям радість", - каже Тетяна Серебрянська.