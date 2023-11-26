Как помочь ребенку привыкнуть к учебной дисциплине во время войны: советы педагога

С началом полномасштабного вторжения для украинских школьников наступили непростые времена. Кто-то после переезда сменил школу или впервые столкнулся с дистанционной формой обучения.

"Это вызвало стресс. Также детям, которые учатся в Украине, мешают получать знания воздушные тревоги, которые к тому же негативно влияют на эмоциональное состояние. К счастью, при должной поддержке родителей, ученики могут эффективно учиться. Главное, знать как помочь ребенку в этом, или другой ситуации", - объясняет Серебрянская.

Первая проблема: идти ли на первый урок, если ребенок не выспался из-за тревоги?

Хоть это и нарушение учебной дисциплины, но в условиях войны даже Министерство образования и науки Украины не советует родителям отправлять в школу ребенка, не выспавшегося после ночной воздушной тревоги.

"Вполне согласна со словами министра Оксена Лисового, который написал, что родителям нужно быть реалистами и понимать, что уставший ребенок не сможет сконцентрироваться на теме, которую ему преподает учитель. Его когнитивные способности будут снижены и единственное, о чем он будет думать - как ни задремать на уроке. Действительно, чего можно требовать от детей, которые провели ночь в укрытии, если их родители тоже чувствуют себя обессиленными после бессонной ночи. Поэтому сначала позаботьтесь о здоровье ребенка - дайте ему выспаться, и только потом думайте об обучении", - говорит специалист.

Проблема вторая: что делать, если из-за стресса снизилась успеваемость?

Нет ничего удивительного в том, что во время войны успеваемость школьника может снизиться. Как утверждают психологи, эффективно ребенок может учиться только в состоянии покоя. Напряженность и стрессы вызваны тревогами, плохими новостями, а также переводом учащегося в другую школу - плохо влияют на качество обучения.

"Чего точно не стоит делать родителям, которые узнали, что ребенок плохо учится - нагружать его дополнительными занятиями и репетиторами. Или ссориться и угрожать. Не раздуйте огромную проблему, а лучше выясните, что беспокоит ребенка. Спросите, что он чувствует? Расстроен ли он? Говорите с ним, как со взрослым, называйте вещи собственными именами. Будьте искренними и старайтесь ободрить. Акцентируйте внимание на перспективах в будущем, ведь война обязательно закончится, а жизнь будет продолжаться. Вы должны стать для ребенка мотиватором", - советует педагог.

Директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская (фото: instagram.com/tetiana.serebrianska)

Проблема третья: ребенок не хочет включать камеру во время урока

В законе Украины об образовании нет информации о том, должна ли быть включена камера учащегося на уроке. Ничего не сказано, что школьник без камеры не имеет права быть на уроке. Но учитель вполне основательно может считать, что с выключенной камерой его никто не слушает, поэтому просит соблюдать дисциплину и включать видео.

"Если ваш ребенок категорически не хочет включать камеру во время уроков – нельзя заставить ее это сделать насильно. А вот объяснить, к чему может привести такое поведение – нужно обязательно. Во-первых, выключенная камера – это неуважение к работе педагога. Во-вторых, свидетельство о неуверенности в себе и проблемах с коммуникациями. Если объяснения не помогли вам решить эту проблему - обратитесь за советами к школьному психологу", - отмечает Серебрянская.

Проблема четвертая: ученик забывает об уроках и домашних заданиях

Поддерживать учебную дисциплину нужно даже во время войны. Да, иногда можно делать поблажки, как вот в случае с ночным недосыпанием, но ребенок должен знать, что расслабляться и лениться он не имеет права.

"С детьми нужно каждый день говорить, что учиться необходимо. Как бы ни было сложно - это их важная задача. Решить проблему поможет четкий распорядок дня, в котором будет отведено время для обучения, выполнения домашних заданий и отдыха. Некоторые дети панически боятся неудачи в любом деле, поэтому и не хотят выполнять домашку. Родителям нужно наделить ребенка уверенностью в собственных силах. Спросите, можете ли вы помочь. Ребенок должен чувствовать вашу поддержку. Понимать, что вы в него верите. Разговаривайте мягко, без агрессивных призывов к действию: "Соберись!" или "Ты сделаешь эту задачу или нет?!". Такие призывы могут дать обратный эффект", - объясняет эксперт.

Проблема пятая: ребенка интересуют не уроки, а смартфон, музыка и компьютерные игры

Психологи утверждают, что дети больше, чем другие возрастные группы, страдают нестабильностью. От строгой реальности они прячутся в своем мире, где чувствуют себя уверенно и защищено. Зацикленность на компьютерных играх, увлечение музыкой или аниме, необычная одежда и оригинальные прически - те вещи, которые помогают ребенку удержаться.

"К таким увлечениям нужно относиться с пониманием, и не запрещать их категорически. Главное - обеспечить баланс между игрой и другими занятиями - обучением, физической активностью, социальным общением и исполнение домашних обязанностей. Если все сбалансировать, компьютерные игры или другое увлечение могут стать важной частью развития ребенка. Найти баланс поможет составленный вместе с ребенком график Добавлю, что в военное время родителям нужно помнить, что физическое и психическое здоровье детей гораздо важнее, чем оценки в аттестате. Поэтому не запрещайте то, что не наносит вреда и дарит детям радость", - говорит Татьяна Серебрянская.