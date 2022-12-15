Як допомогти дитині під час прорізування зубів та що заборонено робити

Прорізування зубів у дитини по праву вважається однією з головних подій першого року життя, а також важливим етапом її фізіологічного розвитку. Це період дуже часто стає справжніми тортурами для дитини і його батьків. Тому важливо надати правильну допомогу дитині.
Про це повідомила стоматолог і блогер Уляна Нищій в Instagram.
Прорізування зубів - необхідний період розвитку, який проходять усі дітки. Інколи він буває досить болючим для дітей.
Зуби у дітей зазвичай прорізаються у 6 - 9 міс. Однак, є випадки, коли дитина у 4 місяця вже має зуб, або ж вони з'являються лише у 12 місяців.
Стоматолог каже, що прискорити чи змінити послідовність дентації неможливо нічим.
До основних симптомів прорізування зубів у дитини відносять:
Стоматолог назвала, чим батьки можуть допомогти дитині:
Під час прорізування зубів у дитити батькам важливо бути обережними. Все тому, що це складний період у житті дитини і варто не нашкодити їй. Зокрема, заборонено робити:
Лікар зазначає, що такі мазі мало часу знаходяться у роті і дитина швидко їх ковтає. А наслідки можуть бути серйозними.
Раніше ми називали повсякденні звички, які псують зуби дітей.
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