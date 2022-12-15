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Як допомогти дитині під час прорізування зубів та що заборонено робити

Як допомогти дитині під час прорізування зубів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Прорізування зубів у дитини по праву вважається однією з головних подій першого року життя, а також важливим етапом її фізіологічного розвитку. Це період дуже часто стає справжніми тортурами для дитини і його батьків. Тому важливо надати правильну допомогу дитині.

Про це повідомила стоматолог і блогер Уляна Нищій в Instagram.

Коли прорізуються зуби у дітей

Прорізування зубів - необхідний період розвитку, який проходять усі дітки. Інколи він буває досить болючим для дітей.

Зуби у дітей зазвичай прорізаються у 6 - 9 міс. Однак, є випадки, коли дитина у 4 місяця вже має зуб, або ж вони з'являються лише у 12 місяців.

Стоматолог каже, що прискорити чи змінити послідовність дентації неможливо нічим.

До основних симптомів прорізування зубів у дитини відносять:

  • болять і червоніють ясна, де проходить зуб;
  • на обличчі з’являється висип;
  • можуть терти вушко;
  • все гризуть і тягнуть до рота;
  • більш неспокійні та дратівливі, ніж зазвичай;
  • підвищення температури до 38 С;
  • погано сплять і погіршується апетит;
  • інколи з'являється діарея.

Як допомогти дитині

Стоматолог назвала, чим батьки можуть допомогти дитині:

  • масажувати ясна охолодженими гризунцями (не замороженими);
  • давати дитині гризти резинові прорізувачі;
  • силіконові напальчники;
  • часте прикладання до грудей;
  • якщо дитині болить і вона дуже не спокійна, то можна дати парацетамол (Панадол), ібупрофен (Нурофен). Дозування відповідно ваги дитини.

Чого не можна робити

Під час прорізування зубів у дитити батькам важливо бути обережними. Все тому, що це складний період у житті дитини і варто не нашкодити їй. Зокрема, заборонено робити:

  • одягати дитині різні бурштинові намиста, браслети. Це призводить до удушення та травми рота;
  • не використовувати місцеві мазі/гелі для знеболення на основі лідокаїну - розвивається дихальна недостатність та судоми. На основі бензокаїну - уражає еритроцити, що призводить до метгемоглобінемії, тоді знижується здатність червоних кров’яних тілець переносити кисень.

Лікар зазначає, що такі мазі мало часу знаходяться у роті і дитина швидко їх ковтає. А наслідки можуть бути серйозними.

Раніше ми називали повсякденні звички, які псують зуби дітей.

Також ми писали, як правильно вибрати зубний ополіскувач.

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