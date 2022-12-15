Як допомогти дитині під час прорізування зубів та що заборонено робити

Коли прорізуються зуби у дітей

Прорізування зубів - необхідний період розвитку, який проходять усі дітки. Інколи він буває досить болючим для дітей.

Зуби у дітей зазвичай прорізаються у 6 - 9 міс. Однак, є випадки, коли дитина у 4 місяця вже має зуб, або ж вони з'являються лише у 12 місяців.

Стоматолог каже, що прискорити чи змінити послідовність дентації неможливо нічим.

До основних симптомів прорізування зубів у дитини відносять:

болять і червоніють ясна, де проходить зуб;

на обличчі з’являється висип;

можуть терти вушко;

все гризуть і тягнуть до рота;

більш неспокійні та дратівливі, ніж зазвичай;

підвищення температури до 38 С;

погано сплять і погіршується апетит;

інколи з'являється діарея.

Як допомогти дитині

Стоматолог назвала, чим батьки можуть допомогти дитині:

масажувати ясна охолодженими гризунцями (не замороженими);

давати дитині гризти резинові прорізувачі;

силіконові напальчники;

часте прикладання до грудей;

якщо дитині болить і вона дуже не спокійна, то можна дати парацетамол (Панадол), ібупрофен (Нурофен). Дозування відповідно ваги дитини.

Чого не можна робити

Під час прорізування зубів у дитити батькам важливо бути обережними. Все тому, що це складний період у житті дитини і варто не нашкодити їй. Зокрема, заборонено робити:

одягати дитині різні бурштинові намиста, браслети. Це призводить до удушення та травми рота;

не використовувати місцеві мазі/гелі для знеболення на основі лідокаїну - розвивається дихальна недостатність та судоми. На основі бензокаїну - уражає еритроцити, що призводить до метгемоглобінемії, тоді знижується здатність червоних кров’яних тілець переносити кисень.

Лікар зазначає, що такі мазі мало часу знаходяться у роті і дитина швидко їх ковтає. А наслідки можуть бути серйозними.