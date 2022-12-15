Как помочь ребенку во время прорезывания зубов и что запрещено делать

Прорезывание зубов у ребенка по праву считается одним из главных событий первого года жизни, а также важным этапом его физиологического развития. Этот период очень часто становится настоящей пыткой для ребенка и его родителей. Поэтому важно оказать правильную помощь ребенку.
Об этом сообщила стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram.
Прорезывание зубов - необходимый период развития, который проходят все детки. Иногда он бывает достаточно болезненным для детей.
Зубы у детей обычно прорезаются в 6 - 9 мес. Однако, есть случаи, когда ребенок в 4 месяца уже имеет зуб, или они появляются только в 12 месяцев.
Стоматолог говорит, что ускорить или изменить последовательность дентации невозможно ничем.
К основным симптомам прорезывания зубов у ребенка относят:
Стоматолог назвала, чем родители могут помочь ребенку:
При прорезывании зубов у ребенка родителям важно быть осторожными. Все потому, что это сложный период в жизни ребенка и стоит не навредить ему. В частности, запрещено делать:
Врач отмечает, что такие мази мало времени находятся во рту и ребенок быстро их проглатывает. А последствия могут быть серьезными.
Раньше мы называли повседневные привычки, которые портят зубы детей.
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