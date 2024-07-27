Як донести до партнера власні бажання правильно: поради психолога

Чоловіки та жінки часто зізнаються, що хочуть, аби партнер чи партнерка їх розуміли, щоб піклувалися та приділяли достатньо уваги. Вони скаржаться на байдужість, на те, що увага дістається гаджетам або на те, що не вистачає допомоги по дому.

Як правильно донести до партнера чи партнерки свої власні бажанні та бути почутими, розповіла РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

За словами фахівця, нам здається, що партнер повинен здогадуватися сам про наші бажання. А ми самі не вміємо просити про задоволення своїх потреб, а часто самі їх не розуміємо.

А коли просимо, то це звучить як наказ чи претензія. Розгортається конфлікт і ми звинувачуємо партнера у своїх емоціях (він мене дратує!) ображаємось, заходимо в тупик і залишаємось незадоволеними.

Ненасильницька комунікація вчить: інші люди НЕ можуть бути джерелом наших емоцій. Істинне їх джерело моїх емоцій - мої власні потреби.

Коли потреба задоволена, ми відчуваємо піднесення, радість, любов, ентузіазм. Коли не задоволена - злість, образу, розчарування, апатію.

Задовольняти потреби можна по-різному. Самостійно, чи попросивши про це партнера і його відмова не має сприйматись як привід для конфлікту. Інакше це не було прохання, це був завуальований наказ.

Розрізняти та називати власні почуття - це частина емоційної грамотності. Ми можемо назвати багато імен людей, а у власних емоціях плутаємось.

Що ви відчуваєте? "Я відчуваю, що йому байдуже на мене". Це не відчуття, це ваша оцінка, ваше припущення (я думаю, що йому байдуже). Коли я так думаю, я відчуваю розчарування і злість, тому що мені хочеться поговорити, а він мене не слухає.

Чому так важливо розрізняти свої емоції та оцінки? Порівняйте 2 фрази:

"Тобі байдуже! Ти дивишся в телефон, коли я з тобою говорю!"

"Коли я говорю з тобою, а ти дивишся в телефон, я злюсь і обурююсь. Мені важливо, щоб ти мене вислухав"

Відчуваєте різницю? В першому варіанті партнеру хочеться захищатись, виправдовуватись, нападати у відповідь. Імовірність конфлікту дуже висока. В другому - виникає співчуття до емоцій партнера і шанс поговорити зростає.

Емоційній грамотності треба вчитись, як ми колись вчились читати та писати. Метод ненасильницької комунікації - це формула безконфліктного спілкування.