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Как донести до партнера собственные желания правильно: советы психолога

Суббота 27 июля 2024 19:31
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Как донести до партнера собственные желания правильно: советы психолога Психолог рассказала, как донести до партнера свои желания (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Наталья Гарина

Мужчины и женщины часто признаются, что хотят, чтобы партнер или партнерша их понимали, чтобы заботились и уделяли достаточно внимания. Они жалуются на безразличие, то, что внимание достается гаджетам или на то, что не хватает помощи по дому.

Как правильно донести до партнера или партнерши свои собственные желания и быть услышанными, рассказала РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.

По словам специалиста, нам кажется, что партнер должен догадываться сам о наших желаниях. А мы сами не умеем просить удовлетворения своих потребностей, а часто сами их не понимаем.

А когда просим, это звучит как приказ или претензия. Разворачивается конфликт и мы обвиняем партнера в своих эмоциях (он меня раздражает!) обижаемся, заходим в тупик и остаемся недовольны.

Ненасильственная коммуникация учит: другие люди не могут быть источником наших эмоций. Истинный их источник моих эмоций - мои собственные потребности.

Когда потребность удовлетворена, мы испытываем подъем, радость, любовь, энтузиазм. Когда не удовлетворена - злость, обиду, разочарование, апатию.

Удовлетворять потребности можно по-разному. Самостоятельно, попросив ли об этом партнера и его отказ не должен восприниматься как повод для конфликта. Иначе это не была просьба, это был завуалированный приказ.

Различать и называть собственные чувства - это часть эмоциональной грамотности. Мы можем назвать многие имена людей, а в собственных эмоциях путаемся.

Что вы чувствуете? "Я чувствую, что ему безразлично меня". Это не ощущение, это ваша оценка, ваше предположение (я думаю, что ему безразлично). Когда я так думаю, я испытываю разочарование и злобу, потому что мне хочется поговорить, а он меня не слушает.

Почему так важно различать свои эмоции и оценки? Сравните 2 фразы:

  • "Тебе безразлично! Ты смотришь в телефон, когда я с тобой говорю!"
  • "Когда я говорю с тобой, а ты смотришь в телефон, я злюсь и возмущаюсь. Мне важно, чтобы ты меня выслушал"

Чувствуете разницу? В первом варианте партнеру хочется защищаться, оправдываться, нападать в ответ. Вероятность конфликта очень высока. Во втором - возникает сочувствие к эмоциям партнера, и шанс поговорить растет.

Эмоциональной грамотности нужно учиться, как мы когда-то учились читать и писать. Метод ненасильственной коммуникации - это формула бесконфликтного общения.

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