ua en ru
Вт, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дружина мене постійно не хоче. Як повернути пристрасть та чи варто шукати собі розраду на стороні

Вівторок 23 липня 2024 09:30
UA EN RU
Дружина мене постійно не хоче. Як повернути пристрасть та чи варто шукати собі розраду на стороні Як повернути бажання жінки у ліжку та пристрасть у стосунках (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Коли дружина постійно відмовляє в інтимності, це може бути дуже болючою і складною ситуацією для обох партнерів. Важливо знайти способи повернути пристрасть у стосунки та уникнути помилок, які можуть ще більше ускладнити ситуацію.

Як справитися з такою ситуацією та повернути пристрасть у стосунки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Як повернути пристрасть у стосунки

Відкрите спілкування. Однією з основних причин проблем у стосунках може бути відсутність спілкування. Відверто поговоріть з дружиною про свої почуття і бажання. Запитайте її, чи є щось, що її турбує або що могло б покращити вашу інтимність.

Зрозумійте причини. Спробуйте зрозуміти, що саме стоїть за її відмовами. Це можуть бути фізичні або емоційні причини, такі як стрес, втома, проблеми зі здоров'ям або незадоволеність у стосунках.

Романтика та увага. Повернення романтики може допомогти відновити пристрасть. Робіть дружині компліменти, влаштовуйте романтичні вечері, проводьте разом час, займаючись тим, що приносить задоволення обом.

Різноманітність в інтимному житті. Обговоріть, що саме подобається обом, і спробуйте внести різноманітність у ваше інтимне життя. Це можуть бути нові позиції, іграшки або навіть рольові ігри.

Підтримка і співпраця. Покажіть дружині, що ви готові підтримати її та працювати разом над розв'язанням проблем. Це може включати консультації з сексологом або психологом.

Чи варто шукати розраду на стороні

Шукати розраду на стороні - це не розв'язання проблем, а лише спосіб уникнути їх. Такий крок може призвести до ще більших проблем у стосунках, включаючи втрату довіри та розпад сім'ї. Якщо ви серйозно думаєте про це, краще спочатку спробувати розв'язати проблему всередині стосунків.

Чесність і вірність. Вірність є основою міцних стосунків. Якщо ви відчуваєте, що потребуєте більше інтимності, спочатку спробуйте обговорити це з дружиною і знайти спільне рішення.

Професійна допомога. Якщо власних зусиль недостатньо, не соромтеся звернутися до професійного консультанта або терапевта. Вони можуть допомогти знайти причини проблем і запропонувати стратегії для їх вирішення.

Розгляньте свої пріоритети. Подумайте про те, що для вас є найважливішим у стосунках. Якщо любов і взаємоповага залишаються, варто боротися за них і шукати способи відновити інтимність.

"Повернення пристрасті у стосунки вимагає часу, зусиль і взаємного бажання працювати над проблемами. Шукати розраду на стороні - це не вирішення, а втеча від проблем. Відкрите спілкування, підтримка і готовність до змін можуть допомогти повернути пристрасть і зберегти ваші стосунки міцними та щасливими", - пояснює Віталій Курсік.

Раніше ми писали про те, як може дружина допомогти чоловікові при проблемах у ліжку.

А ще розповідали про те, як делікатно відмовити партнеру, коли він пропонує у ліжку те, що вам не подобається.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки Інтимне життя
NEWS
У Харкові восени повітряну тривогу почнуть оголошувати окремо від області, - Терехов
У Харкові восени повітряну тривогу почнуть оголошувати окремо від області, - Терехов