Дружина мене постійно не хоче. Як повернути пристрасть та чи варто шукати собі розраду на стороні

Коли дружина постійно відмовляє в інтимності, це може бути дуже болючою і складною ситуацією для обох партнерів. Важливо знайти способи повернути пристрасть у стосунки та уникнути помилок, які можуть ще більше ускладнити ситуацію.

Як справитися з такою ситуацією та повернути пристрасть у стосунки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Як повернути пристрасть у стосунки

Відкрите спілкування. Однією з основних причин проблем у стосунках може бути відсутність спілкування. Відверто поговоріть з дружиною про свої почуття і бажання. Запитайте її, чи є щось, що її турбує або що могло б покращити вашу інтимність.

Зрозумійте причини. Спробуйте зрозуміти, що саме стоїть за її відмовами. Це можуть бути фізичні або емоційні причини, такі як стрес, втома, проблеми зі здоров'ям або незадоволеність у стосунках.

Романтика та увага. Повернення романтики може допомогти відновити пристрасть. Робіть дружині компліменти, влаштовуйте романтичні вечері, проводьте разом час, займаючись тим, що приносить задоволення обом.

Різноманітність в інтимному житті. Обговоріть, що саме подобається обом, і спробуйте внести різноманітність у ваше інтимне життя. Це можуть бути нові позиції, іграшки або навіть рольові ігри.

Підтримка і співпраця. Покажіть дружині, що ви готові підтримати її та працювати разом над розв'язанням проблем. Це може включати консультації з сексологом або психологом.

Чи варто шукати розраду на стороні

Шукати розраду на стороні - це не розв'язання проблем, а лише спосіб уникнути їх. Такий крок може призвести до ще більших проблем у стосунках, включаючи втрату довіри та розпад сім'ї. Якщо ви серйозно думаєте про це, краще спочатку спробувати розв'язати проблему всередині стосунків.

Чесність і вірність. Вірність є основою міцних стосунків. Якщо ви відчуваєте, що потребуєте більше інтимності, спочатку спробуйте обговорити це з дружиною і знайти спільне рішення.

Професійна допомога. Якщо власних зусиль недостатньо, не соромтеся звернутися до професійного консультанта або терапевта. Вони можуть допомогти знайти причини проблем і запропонувати стратегії для їх вирішення.

Розгляньте свої пріоритети. Подумайте про те, що для вас є найважливішим у стосунках. Якщо любов і взаємоповага залишаються, варто боротися за них і шукати способи відновити інтимність.

"Повернення пристрасті у стосунки вимагає часу, зусиль і взаємного бажання працювати над проблемами. Шукати розраду на стороні - це не вирішення, а втеча від проблем. Відкрите спілкування, підтримка і готовність до змін можуть допомогти повернути пристрасть і зберегти ваші стосунки міцними та щасливими", - пояснює Віталій Курсік.