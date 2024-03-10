Як домовитись з партнером про здорові стосунки: 8 пунктів

Як домовитись з партнером про здорові стосунки

Пункт перший. Я щаслива, ти щасливий. Ми зустрілися ділиться радістю, позитивом, досвідом, знаннями, а не доліковувати рани одне одного.

Пункт другий. Я вільна, ти вільний. Ми партнери, а не раби один одного. Ми не примушуємо один одного кидати роботи, кидати друзів, захоплення і класти все на жертовний вівтар стосунків. У кожного з нас є свій світ, попри те, що ми разом.

Пункт третій. Я не ідеальна, ти не ідеальний. Я знаю, що в кожної людини є недоліки. І якщо я приймаю твої, то я можу розраховувати на те, що ти приймеш мої.

Пункт четвертий. Я можу обговорити з тобою все. Ти можеш обговорити зі мною все. У нас немає заборонених тем. навіть якщо тобі сподобалася інша дівчина, скажи мені, і ми що-небудь придумаємо.

Пункт п’ятий. Я люблю, поважаю і хочу тебе. Ти любиш, поважаєш і хочеш мене. Якщо десь пробіл, на кшталт "люблю-шаную", але не хочу або "поважаю-хочу", але не люблю, значить, ти не моя людина і нам треба відпустити одне одного. Теж саме і з мого боку.

Як налагодити здорові стосунки з партнером (фото: Freepik)

Пункт шостий. Я тобі довіряю. Ти мені довіряєш. Я не дзвоню, по 1000 разів, із запитаннями де ти та з ким, і вимагаю до себе такого ж ставлення.

Пункт сьомий. Якщо у нас є домовленість, що наші стосунки це закрита система, то кожен зобов'язаний зберігати вірність, щоб не зробити боляче іншому. У нас можуть бути інші домовленості: вільні стосунки, відкритий шлюб та ін., головне що б це відбувалося за бажанням і згодою двох сторін.

Пункт восьмий. Ми не піддаємо одне одного насильству (в тому числі моральному), і приниженням. Стосунки для нас, не привід самоствердитися. Розбіжності - привід задуматися.