5 гарних фільмів про кохання з різницею у віці

Різниця у віці часто стає назаваді коханню, але дехто не звертає на вік жодної уваги та будує красиві історії кохання.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас найкращі фільми про різницю у віці, які вкрадуть ваші серця.

Пробач за кохання

У картині ми бачимо 37-річного красеня, на ім’я Алекс, який поводиться наче підліток і не бажає дорослішати. Він розлучається зі своєю "вічною нареченою" Єлєною. Він "крутиться" на роботі й в житті. Але життя підкидає йому знайомство з досить мудрою на свої 17 Нікі й змінює життя.

Люблю тебе ненавидіти

Нова романтична історія кохання, від якої перехоплює подих. У дуже влучний момент двоє зустрічаються у кав’ярні та проводять разом день та ніч, а потім безглуздо розходяться на пів року.

На їхньому шляху до кохання постають образи, різниця у віці та гордість. Але доля знову й знову зводить їх разом.

Цей незручний момент

Закохатися у неповнолітню доньку свого друга, який тримає її у "міцних руках" - це ще те випробування. На сонячних пляжах сорокадворічному батькові сімейства не встояти перед чарами не вдається встояти перед сімнадцятирічною красунею, але й друга втрачати він не має наміру.

Таємний потяг/заборонена пристрасть

Далеко не кожна любов може бути прийнята мораллю. Роз і Ліл не просто подруги, вони дружать з самого дитинства. Коли вони народили синів, Тома і Яна, ті продовжили дружбу. Однак, з часом ця дружба приймає незвичайні форми. Після важкого періоду у відносинах з чоловіком, у Роз несподівано зав’язуються стосунки з сином її самої близької подруги

Виховання почуттів

Історія розгортається навколо 16-літньої Дженні, яка живе у спокійному передмісті Лондона та мріє вступити в Оксфорд. Та в один момент її життя кардинально змінюється через зустріч з Девідом, який вдвічі старший за неї. Він відкриває їй очі на те, що таке справжнє доросле життя.