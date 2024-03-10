Как договориться с партнером о здоровых отношениях: 8 пунктов

Как договориться с партнером о здоровых отношениях

Пункт первый . Я счастлива, ты счастлив. Мы встретились делится радостью, позитивом, опытом, знаниями, а не лечить раны друг друга.

Пункт второй. Я свободна, ты свободен. Мы партнеры, а не рабы друг друга. Мы не заставляем друг друга бросать работы, бросать друзей, восхищение и класть все на жертвенный алтарь отношений. У каждого из нас есть свой мир, несмотря на то, что мы вместе.

Пункт третий. Я не идеальна, ты не идеален. Я знаю, что у каждого человека есть недостатки. И если я принимаю твои, то я могу рассчитывать на то, что ты примешь мои.

Пункт четвертый . Я могу обсудить с тобой все. Ты можешь обсудить со мной все. У нас нет запретных тем. даже если тебе понравилась другая девушка, скажи мне, и мы что-нибудь придумаем.

Пункт пятый. Я люблю, уважаю и хочу тебя. Ты любишь, уважаешь и хочешь меня. Если где-то пробел, вроде "люблю-чту", но не хочу или "уважаю-хочу", но не люблю, значит, ты не мой человек и нам надо отпустить друг друга. Тоже самое и с моей стороны.

Как наладить здоровые отношения с партнером (фото: Freepik)

Пункт шестой. Я тебе доверяю. Ты мне доверяешь. Я не звоню, по 1000 раз, с вопросами, где ты и с кем, и требую к себе такого же отношения.

Пункт седьмой. Если у нас есть договоренность, что наши отношения - это закрытая система, то каждый обязан сохранять верность, чтобы не сделать больно другому. У нас могут быть другие договоренности: свободные отношения, открытый брак и др., главное, что бы это происходило по желанию и согласию двух сторон.

Пункт восьмой. Мы не подвергаем друг друга насилию (в том числе моральному), и унижениям. Отношения для нас, не повод самоутвердиться. Разногласия - повод задуматься.