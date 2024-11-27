Як доглядати за зимовим взуттям, щоб воно добре пережило морози та вологу

Зима - непростий період для взуття, адже мороз, волога та хімічні реагенти на дорогах здатні швидко зіпсувати навіть найякісніші матеріали. Щоб взуття слугувало довше, його важливо правильно доглядати й захищати від негативних впливів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про корисні рецепти, які допоможуть зберегти ваші улюблені чоботи чи черевики в ідеальному стані протягом зими.

Захист шкіряного взуття від морозу

Шкіряне взуття часто страждає від тріщин через перепади температур. Для захисту нанесіть суміш із рівних частин вазеліну та бджолиного воску. Така маса пом'якшує шкіру та створює захисний бар'єр.

Обробляйте поверхню перед виходом на вулицю, але не забувайте видаляти надлишки м'якою тканиною. Цей простий метод допоможе уникнути пересихання матеріалу.

Захист замші від води та снігу

Замшеве взуття є вибагливим до погодних умов, особливо взимку. Для захисту використовуйте розчин з однієї частини оцту та двох частин води. Легко змочіть губку, нанесіть розчин на взуття й залиште висихати.

Після цього обробіть щіткою, щоб повернути текстуру. Ще один спосіб - використовувати аерозольний віск або спеціальні спреї для замші.

Боремося з сольовими плямами

Сольові розводи - головний ворог зимового взуття. Для їх видалення підходить розчин із води та лимонного соку у співвідношенні 1:1. Змочіть ватний диск і акуратно протріть уражені ділянки.

Якщо пляма не зникла, повторіть процедуру кілька разів. Також важливо обробити взуття після очищення кремом, щоб відновити його вигляд.

Взуття взимку стикається з багатьма видами агресивного впливу (фото: Freepik.com)

Водонепроникний захист для різних матеріалів

Щоб взуття не промокало, створіть природний бар'єр за допомогою воску. Розтопіть бджолиний віск на водяній бані, нанесіть тонким шаром на взуття та прогрійте феном, щоб віск краще проник у матеріал.

Цей метод підходить для шкіри, текстилю та синтетичних матеріалів. Взуття не лише залишиться сухим, але й отримає додатковий блиск. Повторюйте процедуру раз на два тижні.

Догляд за підошвою та утеплення

Зимова підошва вимагає особливого догляду, адже її слизькість може стати небезпечною. Для запобігання ковзанню нанесіть на підошву клей і посипте її крупною сіллю або піском. Це створить ефект протектора.

Утеплити взуття зсередини можна за допомогою вовняних устілок, які легко виготовити самостійно. Такий підхід не лише додає тепла, але й подовжує термін експлуатації взуття.

Як зберігати зимове взуття

Правильне зберігання після сезону є ключовим для довговічності. Очистіть взуття від забруднень, обробіть захисними засобами та дайте добре висохнути. Для підтримання форми використовуйте спеціальні колодки або просто заповніть взуття папером.

Зберігайте пару в сухому, вентильованому місці, уникаючи пластикових пакетів. Це гарантує, що ваше взуття буде готове до нових морозів без додаткових клопотів.