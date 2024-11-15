Є певні правила. Що потрібно враховувати під час ремонту взуття

Завдяки якісному ремонту взуття можна продовжити термін експлуатації улюбленої пари, заощадивши кошти.Майстри з ремонту взуття під час прийому замовлення оцінюють стан виробу, визначаючи ступінь його зносу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Ремонт взуття - послуга, яка завжди залишається актуальною. Це дозволяє зрозуміти, які роботи потрібно виконати для відновлення функціональності та зовнішнього вигляду взуття. Основні категорії зносу взуття Незначний знос (20–30%) Пошкодження набойок.

Часткове відставання підборів або підошви.

Незначні зношення підошви в носковій частині або блискавки.

Руйнування ниткових швів. Середній знос (40–60%) 40% : Зношення підборів або підкладки у п'ятковій частині, часткове відставання деталей.

: Зношення підборів або підкладки у п'ятковій частині, часткове відставання деталей. 50% : Пошкодження обтяжки підборів, переломи геленки, необхідність заміни підборів.

: Пошкодження обтяжки підборів, переломи геленки, необхідність заміни підборів. 60%: Деформація взуття, значні розриви верху, сильний знос підошов і підборів. Значний знос (80%) Потребує перетяжки взуття із заміною деталей низу та верху.

Зношення союзок, задинок, значні пошкодження верху. Правила прийому взуття в ремонт Згідно з "Правилами побутового обслуговування населення" (постанова КМУ №614 від 16 червня 2023 року), до ремонту приймається лише чисте взуття. Це обов’язкова умова, яка дозволяє майстрам якісно оцінити стан виробу та виконати всі необхідні роботи.