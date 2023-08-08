Як доглядати за трояндами, щоб радували довгий час: поради садівників

Для красивого та пишного цвітіння троянд, необхідний не лише полив, а й підживлення та обрізка кущів. При цьому варто дотримуватись декількох рекомендацій, аби не нашкодити квітам.
Про те, як доглядати за трояндами, щоб вони радували вас довгий час, садівники розповіли виданню Express.
Обрізка
Ідеальний час для обрізки кущів - рання весна, але й також їх слід злегка обрізати протягом року, щоб залишались доглянутими.
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