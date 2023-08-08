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Як доглядати за трояндами, щоб радували довгий час: поради садівників

Як доглядати троянди (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Для красивого та пишного цвітіння троянд, необхідний не лише полив, а й підживлення та обрізка кущів. При цьому варто дотримуватись декількох рекомендацій, аби не нашкодити квітам.

Про те, як доглядати за трояндами, щоб вони радували вас довгий час, садівники розповіли виданню Express.

Правильний полив

Підживлення

Обрізка кущів

Обрізка

Ідеальний час для обрізки кущів - рання весна, але й також їх слід злегка обрізати протягом року, щоб залишались доглянутими. 

Раніше ми писали, як позбутись бур'яну на городі та клумбі засобами, які є вдома.

Також читайте, як продовжити життя квітів у вазі.

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