Як позбутись бур'яну на городі та клумбі засобами, які є вдома
Хто не мріє мати зелений, барвистий і квітучий город? Це вимагає великого терпіння та багато догляду. І коли город чи клумба заростає бур'яном, завдання ускладнюється.
Про те, як легко позбутись бур'яну засобами, які вдома - читайте в матеріалі Styler.
Сіль
Сіль просто потрібно насипати на ділянку, де є бур'ян. Пізніше ви помітите, як ці рослини засохнуть.
Такий засіб не рекомендовано використовувати на грядках. Після дощу вона залишиться в ґрунті і здатна завдати шкоди не тільки бур’янам, а й іншим рослинам на ділянці. Сіль чудово підійде для знищення бур'янів біля паркану або на садових доріжках.
Гербіцидне мило
Щоб зробити такий розчин, потрібно взяти 150 г солі, 1 л оцту і великий шприц рідкого мила. Ці компоненти потрібно розмішати та обприскати бур’ян на ділянці.
Мило у складі забезпечує краще прилипання розчину до листя, що підвищує ефективність боротьби з небажаною рослинністю на дачній ділянці.
Суміш оцту, солі та засобу для миття посуду
Оцет є ключовим інгредієнтом у створенні природного засобу для знищення бур’янів. У поєднанні з іншими продуктами, такими як сіль і засіб для миття посуду, він легше знищує бур’яни. Ось дозування, якого слід дотримуватися:
- 1 склянка солі
- 1 ст. л. засобу для миття посуду
- 4,5 л оцту
Спочатку одягніть рукавички, змішайте інгредієнти в пульверизаторі. Потім розпиліть розчин безпосередньо на бур'яни, бажано вранці, націлюючись на стебла та листя з близької відстані.
Ефірні олії
Візьміть 500 мл оцту та додайте по 1 ст. л. ефірних олій гвоздики та апельсину. Налийте суміш в пульверизатор та бризкайте на бур'ян.
Коли потрібно прополювати город?
Город прополювати рекомендовано після закінчення дощу, оскільки ґрунт все ще м’який і вологий, вам буде легше вирвати коріння.
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