Як позбутись бур'яну на городі та клумбі засобами, які є вдома

Хто не мріє мати зелений, барвистий і квітучий город? Це вимагає великого терпіння та багато догляду. І коли город чи клумба заростає бур'яном, завдання ускладнюється.

Про те, як легко позбутись бур'яну засобами, які вдома - читайте в матеріалі Styler.

Сіль

Сіль просто потрібно насипати на ділянку, де є бур'ян. Пізніше ви помітите, як ці рослини засохнуть.

Такий засіб не рекомендовано використовувати на грядках. Після дощу вона залишиться в ґрунті і здатна завдати шкоди не тільки бур’янам, а й іншим рослинам на ділянці. Сіль чудово підійде для знищення бур'янів біля паркану або на садових доріжках.

Гербіцидне мило

Щоб зробити такий розчин, потрібно взяти 150 г солі, 1 л оцту і великий шприц рідкого мила. Ці компоненти потрібно розмішати та обприскати бур’ян на ділянці.

Мило у складі забезпечує краще прилипання розчину до листя, що підвищує ефективність боротьби з небажаною рослинністю на дачній ділянці.

Суміш оцту, солі та засобу для миття посуду

Оцет є ключовим інгредієнтом у створенні природного засобу для знищення бур’янів. У поєднанні з іншими продуктами, такими як сіль і засіб для миття посуду, він легше знищує бур’яни. Ось дозування, якого слід дотримуватися:

1 склянка солі

1 ст. л. засобу для миття посуду

4,5 л оцту

Спочатку одягніть рукавички, змішайте інгредієнти в пульверизаторі. Потім розпиліть розчин безпосередньо на бур'яни, бажано вранці, націлюючись на стебла та листя з близької відстані.

Ефірні олії

Візьміть 500 мл оцту та додайте по 1 ст. л. ефірних олій гвоздики та апельсину. Налийте суміш в пульверизатор та бризкайте на бур'ян.

Коли потрібно прополювати город?