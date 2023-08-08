Как ухаживать за розами, чтобы радовали долгое время: советы садоводов

Для красивого и пышного цветения роз, необходим не только полив, но и подкормка и обрезка кустов. При этом следует придерживаться нескольких рекомендаций, чтобы не навредить цветам.
О том, как ухаживать за розой, чтобы они радовали вас долгое время, садоводы рассказали изданию Express.
Обрезка
Идеальное время для обрезки кустов - ранняя весна, но также их следует слегка обрезать в течение года, чтобы оставались ухоженными.
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