Как ухаживать за розами, чтобы радовали долгое время: советы садоводов
Для красивого и пышного цветения роз, необходим не только полив, но и подкормка и обрезка кустов. При этом следует придерживаться нескольких рекомендаций, чтобы не навредить цветам.
О том, как ухаживать за розой, чтобы они радовали вас долгое время, садоводы рассказали изданию Express.
Правильный полив
Из-за того, что розы очень глубоко пускают корни, часто ошибочно полагают, что поливать их не надо, а достаточно дождя.
Однако эксперты это отрицают и подчеркивают, что цветы всегда нужно поливать, особенно когда жара. Розам нужна вода, чтобы цвести в течение лета. Если растение страдает обезвоживанием, это будет заметно не сразу, а через несколько месяцев.
Розы следует поливать по крайней мере один-два раза в неделю, увлажняя почву, а не листья, чтобы избежать грибковых заболеваний. Если у цветов возникли такие болезни как мучнистая роса и черная пятнистость, то эффективным средством борьбы может быть инсектицидное мыло.
Если лепестки роз желтеют, это может свидетельствовать, что растение переувлажнено и плохой дренаж в почве.
Подкормка
Для хорошего роста розам нужна кислая, дренированная почва, богатая органическими веществами. Также хорошее удобрение, которое будет удерживать влагу и регулировать температуру в почве.
Цветы следует подкармливать весной и в конце лета, чтобы в следующем году они зацвели лучше. Летом, после обрезки растения, подкормите гранулированным удобрением, не задев корни. Затем хорошо полейте водой и посыпьте слоем мульчи.
Обрезка кустов
Обрезка роз необходима, чтобы растения хорошо цвели и предотвратить различные болезни.
Давние розы обрезайте наполовину, а новые - только на треть, чтобы ускорить их рост. Идеальное время для обрезки кустов - ранняя весна, но также их следует слегка обрезать в течение года, чтобы оставались ухоженными.
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