Как ухаживать за кожей, когда нет воды: косметолог поделилась полезными советами

Уход за кожей требует особого внимания зимой. В сегодняшних обстоятельствах это стало сложнее делать, поскольку украинцы часто остаются без воды в результате российских атак.

О том, как правильно ухаживать за кожей, когда нет воды, на своей странице Instagram рассказала косметолог Анастасия Хильченко.

Как ухаживать за кожей при отсутствии воды

"Очистку в таких условиях проще проводить мицеллярной водой. Это водичка, которая содержит вещества объединенные в шары, которые абсорбируют грязь и излишки жира из кожи. Просто протрите ватными дисками кожу несколько раз, пока те не станут чистыми", - советует врач.

Мицеллярную воду обязательно нужно смыть чистой водой. Если нет возможности ополоснуть лицо - дважды протрите кожу дисками, смоченными простой водой.

"Дальше идет очередь тоника - протонизируйте кожу, один раз протрите лицо. Когда протираете, двигайтесь по массажным линиям, не нажимайте на кожу - будьте нежными", - объясняет косметолог.

Далее наносите свой обычный уход. Сыворотка, крем для контура глаз, крем для лица. Не забывайте, что кожа нуждается в очищении дважды в день - утром и вечером.

Важно наносить крем не менее чем за пол часа до выхода на улицу. Тогда кожа успеет хорошо поглотить средства и те смогут защитить ее от мороза или обветрения.

Не забывайте наносить крем на руки. Им можно пользоваться, как только почувствуете, что кожа становится сухой и неприятной на ощупь.

Эти советы также подойдут, когда вы путешествуете поездом или автобусом.

Косметолог выделила основные правила для здоровья и красоты кожи: