Як доглядати за речами з мережива, щоб вони завжди виглядали ідеально

Мереживо - це дуже тендітний матеріал, який потребує особливої уваги та догляду.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як доглядати за мереживом

Речі з мережива - це зазвичай жіночі, елегантні елементи гардероба, які підкреслюють жіночий магнетизм. Але попри їх неабиякі переваги, мереживо, як матеріал, достатньо вибагливий у догляді, особливо якщо річ йде про натуральну матерію.

Поради, які знадобляться вам у догляді за речами з мережива:

найкращий спосіб прати речі з мережива - це ручне прання

використовуйте прохолодну воду та м'який миючий засіб, щоб уникнути пошкодження матеріалу речі

речі залишаються мʼякшими, якщо прати мереживо дитячим порошком

після прання ретельно промийте речі з мережива, щоб усунути залишки миючого засобу

просушіть їх на плоскій поверхні, уникаючи прямого сонячного світла, щоб запобігти вигоранню та пошкодження.

Як доглядати за мереживом (фото: Freepik)

Як прати речі з мережива

Делікатний режим. Для прання речі з мережива у пральній машині не забувайте покласти її у спеціальний мішечок і обрати делікатний режим з найнижчою температурою.

Мереживо може бути дуже чутливим до агресивних засобів, таких як вибілювачі та відбілювачі. Уникайте їх під час прання, оскільки вони можуть пошкодити ніжні волокна мережива та змінити його колір.

Речі з мережива рекомендуються зберігати у чохлах або пальниках. Якщо приймаєте рішення повісити річ на плічка, будьте переконані що вони не пошкодять форму речі. Бо повернути форму цим речам дуже складно.

Догляд за речами з мережива може здатися складним завданням, але з правильним підходом це стає легким і приємним процесом, головне приділяти трішки уваги й ваші речі будуть разом з вами довгі роки.