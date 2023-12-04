Як не додавати собі віку одягом: стиліст розповіла прості секрет

Фахівець пояснює, що мода мінлива, і те, що було модно, сьогодні може бути вже не актуально.

"Неактуальні речі можуть зіпсувати весь образ та зробити вас візуально старшими, тому що часто асоціюються з минулими десятиліттями, які можуть бути пов’язані з певним віком", - зазначає Інна Гріненко.

Вона радить, аби не додавати собі зайвих років, обирати речі, які відповідають сучасному модному циклу.

Але, якщо у вас є улюблені речі минулих хвиль моди, то намагайтеся їх не поєднувати одночасно в одному образі - "бо будете виглядати як персонаж з фільму про минуле".

Якщо ж ви хочете виглядати стильно та молодо, позбавляйтеся від речей, що можуть вас "зістаріти". Користуйтеся порадами стилістів, читайте про новинки сезонів та навчіться відрізняти модне та актуальне від того, чого вже варто було позбавитися.

Стиліст навела декілька прикладів у відео, які речі будуть вважатися застарілими та як їх можна вигідно замінити.